Израиль шокировал Трампа новыми бомбардировками

В Белом доме откровенно признались, что американский лидер Дональд Трамп был "врасплох" бомбардировкой Сирии Израилем. Президента США никто не предупредил, что будет происходить нечто подобное.
Главные тезисы
- Трамп имеет хорошие отношения с премьер-министром Израиля, однако бомбардировки Сирии повергли его в шок.
- По состоянию на 19 июля в результате этих столкновений погибли более 700 человек.
Израиль публично подставил Трампа
По словам спикера Белого дома Кэролайн Левитт, американский лидер "имеет хорошие рабочие отношения с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и поддерживает с ним постоянную связь".
Несмотря на это, она признала, что удары по Сирии "заскочили его врасплох".
Как уже упоминалось ранее, 15 июля Израиль ударил по колонне сирийских танков, направлявшейся в город Сувейда в ответ на кровавые столкновения между ополчением и вооруженными бедуинскими племенами.
Сирийская обсерватория по правам человека утверждает, что по состоянию на 19 июля в результате этих столкновений погибли более 700 человек.
Специальный представитель США Том Барак публично призвал израильских коллег с просьбой воздержаться от дальнейших действий, чтобы дать шанс дипломатическому урегулированию.
Американское высокопоставленное должностное лицо утверждает, что официальный Тель-Авив согласился.
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