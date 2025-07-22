Израиль шокировал Трампа новыми бомбардировками

В Белом доме откровенно признались, что американский лидер Дональд Трамп был "врасплох" бомбардировкой Сирии Израилем. Президента США никто не предупредил, что будет происходить нечто подобное.

Израиль публично подставил Трампа

По словам спикера Белого дома Кэролайн Левитт, американский лидер "имеет хорошие рабочие отношения с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и поддерживает с ним постоянную связь".

Несмотря на это, она признала, что удары по Сирии "заскочили его врасплох".

Он был удивлен бомбардировкой Сирии, а также бомбардировкой католической церкви в Газе, — подчеркнула Кэролайн Левитт. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, 15 июля Израиль ударил по колонне сирийских танков, направлявшейся в город Сувейда в ответ на кровавые столкновения между ополчением и вооруженными бедуинскими племенами.

Сирийская обсерватория по правам человека утверждает, что по состоянию на 19 июля в результате этих столкновений погибли более 700 человек.

Израиль заявил, что колонна пересекла демилитаризованную зону на юге Сирии, на которой настаивает Израиль, и что сирийская армия участвует в атаках на дружеское меньшинство, что Сирия отрицает. Поделиться

Специальный представитель США Том Барак публично призвал израильских коллег с просьбой воздержаться от дальнейших действий, чтобы дать шанс дипломатическому урегулированию.