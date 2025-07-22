Израиль шокировал Трампа новыми бомбардировками
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль шокировал Трампа новыми бомбардировками

Израиль публично подставил Трампа
Читати українською
Источник:  Bloomberg

В Белом доме откровенно признались, что американский лидер Дональд Трамп был "врасплох" бомбардировкой Сирии Израилем. Президента США никто не предупредил, что будет происходить нечто подобное.

Главные тезисы

  • Трамп имеет хорошие отношения с премьер-министром Израиля, однако бомбардировки Сирии повергли его в шок.
  • По состоянию на 19 июля в результате этих столкновений погибли более 700 человек.

Израиль публично подставил Трампа

По словам спикера Белого дома Кэролайн Левитт, американский лидер "имеет хорошие рабочие отношения с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и поддерживает с ним постоянную связь".

Несмотря на это, она признала, что удары по Сирии "заскочили его врасплох".

Он был удивлен бомбардировкой Сирии, а также бомбардировкой католической церкви в Газе, — подчеркнула Кэролайн Левитт.

Как уже упоминалось ранее, 15 июля Израиль ударил по колонне сирийских танков, направлявшейся в город Сувейда в ответ на кровавые столкновения между ополчением и вооруженными бедуинскими племенами.

Сирийская обсерватория по правам человека утверждает, что по состоянию на 19 июля в результате этих столкновений погибли более 700 человек.

Израиль заявил, что колонна пересекла демилитаризованную зону на юге Сирии, на которой настаивает Израиль, и что сирийская армия участвует в атаках на дружеское меньшинство, что Сирия отрицает.

Специальный представитель США Том Барак публично призвал израильских коллег с просьбой воздержаться от дальнейших действий, чтобы дать шанс дипломатическому урегулированию.

Американское высокопоставленное должностное лицо утверждает, что официальный Тель-Авив согласился.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Си Цзиньпин имеет план относительно Путина и Трампа — инсайдеры
Что задумал Си Цзиньпин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Украину на первое место". Что известно о новом плане Трампа
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп загнал Путина в тупик — что дальше
Путин может спровоцировать еще больше проблем для РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?