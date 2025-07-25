РФ атаковала Украину баллистикой и десятками дронов — как отработала ПВО

В течение ночи 24-25 июля российские захватчики осуществляли атаку 63 средствами воздушного нападения: 2 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской области РФ и 61 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Силы ПВО отчитываются о результатах своей работы

Новая воздушная атака российских оккупантов началась еще в 18:30 24 июля.

На этот раз враг осуществлял нападение по направлениям: Брянск, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — Россия.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 54 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. Поделиться

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что также произошло попадание 7-ми БПЛА в 4 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают защитники украинского неба. Поделиться