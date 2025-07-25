Генштаб сообщает о новых успехах украинских воинов

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства и два пункта управления армии РФ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 25.07.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 047 250 (+980) человек,

танков — 11 049 (+3) ед,

боевых бронированных машин — 23 052 (+5) ед,

артиллерийских систем — 30 777 (+31) ед,

средств ПВО — 1 201 (+2) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 47 834 (+196) ед,

крылатых ракет — 3 535 (+2) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 56 213 (+76) ед.

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что 24 июля враг нанес один ракетный и 77 авиационных ударов, применил четыре ракеты и сбросил 134 управляемых авиабомбы.

Более того, указано, что российские захватчики произвели 5 331 обстрел, в том числе 56 — из реактивных систем залпового огня, а для атаки использовали 3 760 дронов-камикадзе.