Генштаб сообщает о новых успехах украинских воинов
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб сообщает о новых успехах украинских воинов

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства и два пункта управления армии РФ.

Главные тезисы

  • Начался 1248 день полномасштабной войны России против Украины.
  • В течение 25 июля на фронте произошло 174 боевых столкновения.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 25.07.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 047 250 (+980) человек,

  • танков — 11 049 (+3) ед,

  • боевых бронированных машин — 23 052 (+5) ед,

  • артиллерийских систем — 30 777 (+31) ед,

  • средств ПВО — 1 201 (+2) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 47 834 (+196) ед,

  • крылатых ракет — 3 535 (+2) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 56 213 (+76) ед.

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что 24 июля враг нанес один ракетный и 77 авиационных ударов, применил четыре ракеты и сбросил 134 управляемых авиабомбы.

Более того, указано, что российские захватчики произвели 5 331 обстрел, в том числе 56 — из реактивных систем залпового огня, а для атаки использовали 3 760 дронов-камикадзе.

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