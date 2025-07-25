Нардеп от "Голоса" Ярослав Рущишин погиб в ДТП

Народный избранник от политической силы "Голос" Ярослав Рущишин погиб в результате ДТП. Это журналистам подтвердили в окружении нардепа.

Погиб Ярослав Рущишин

Как сообщает "Гал-инфо", авария на трассе произошла в четверг, 24 июля.

Это произошло около 21:45 на дороге у села Бабухов на Франковщине.

Народный избранник ехал на мотоцикле Harley-Davidson, не справился с управлением и совершил столкновение.

По словам медиков, его пытались спасти, но не удалось: политик скончался во время госпитализации.

Следует отметить, что Ярослав Рущишин был избран народным депутатом 5 лет назад по мажоритарному округу во Львове от фракции "Голос".

В 2019-2021 годах возглавлял Львовскую областную организацию партии "Голос". Являлся почетным сенатором Украинского католического университета и соучредителем Львовской бизнес-школы LvBS. Поделиться

Кроме того, указано, что нардеп был соучредителем Художественного объединения "Дзига" и продюсировал ряд украинских групп, среди которых "Мертвый петух", "Клуб поклонников чая", "Дзига джаз квартет", а также ранние проекты "Океана Эльзы".