Нардеп от "Голоса" Ярослав Рущишин погиб в ДТП

Народный избранник от политической силы "Голос" Ярослав Рущишин погиб в результате ДТП. Это журналистам подтвердили в окружении нардепа.
Главные тезисы
- Известно, что нардеп не справился с управлением и совершил столкновение.
- Медики пытались его спасти, но не удалось.
Погиб Ярослав Рущишин
Как сообщает "Гал-инфо", авария на трассе произошла в четверг, 24 июля.
Это произошло около 21:45 на дороге у села Бабухов на Франковщине.
Народный избранник ехал на мотоцикле Harley-Davidson, не справился с управлением и совершил столкновение.
По словам медиков, его пытались спасти, но не удалось: политик скончался во время госпитализации.
Следует отметить, что Ярослав Рущишин был избран народным депутатом 5 лет назад по мажоритарному округу во Львове от фракции "Голос".
Кроме того, указано, что нардеп был соучредителем Художественного объединения "Дзига" и продюсировал ряд украинских групп, среди которых "Мертвый петух", "Клуб поклонников чая", "Дзига джаз квартет", а также ранние проекты "Океана Эльзы".
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