Капитан ВСУ и один из лидеров Пласта Роман Орищенко погиб на фронте

На фронте погиб командир роты в рядах 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, один из лидеров Пласта, сотворец Самообороны Майдана, капитан ВСУ Роман Орищенко.
Главные тезисы
- Роман Орищенко был капитаном ВСУ, лидером Пласта и сотворцем Самообороны Майдана.
- Его жизнь была посвящена служению родине и защите Украины.
На фронте погиб майдановец и пластун Роман Орищенко
Об этом 3 июля сообщил пластун, историк Юрий Юзич.
А в пластовом движении прошел все возможные учебы и должности — от основателя ячейки в Черкассах — до сопредседателя Пласта.
Роман был типичным "серым" революционером. Его знали все, но в новостях о нем обычно не писали. В 2004-м он был координатором студентов и активистов, которые приезжали на Майдан из Черкасс в рамках одного из молодежных движений сопротивления диктатуре. А в 2013-м именно он привез своей машиной первую начинающуюся звуковую аппаратуру на Евромайдан. Шутил, что первый Автомайдановец, потому что выгреб за эту доставку, — рассказал его товарищ.
Зимой 2013-2014 года Роман Орищенко стал одним из ключевых создателей Самообороны Майдана.
Когда большинство пошло добровольцами на фронт, то он не смог — слишком много было завязано на нем в Киеве.
После грыз себя за это и неожиданно для многих пошел получать высшее образование пехотного офицера. Война превращалась в АТО, а Роман вполне серьезно готовился к полномасштабному вторжению. Пошел на контракт в ВСУ, хотя мог этого не делать. Не хотел быть «пиджаком», хотел пройти настоящую боевую выучку. Слоеный метод он хорошо знал и применял его даже в армии. Когда его просили стать командиром роты, он сначала готовил команду, как на пластовом лагере. Заместителей по разным направлениям, которые не подведут.
Юзич также выразил соболезнования супруге Светлане, детям, родным и близким. Сын Романа Андрей является военнослужащим ВСУ.
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