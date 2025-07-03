Капитан ВСУ и один из лидеров Пласта Роман Орищенко погиб на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Капитан ВСУ и один из лидеров Пласта Роман Орищенко погиб на фронте

Орищенко
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Источник:  Пласт

На фронте погиб командир роты в рядах 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, один из лидеров Пласта, сотворец Самообороны Майдана, капитан ВСУ Роман Орищенко.

Главные тезисы

  • Роман Орищенко был капитаном ВСУ, лидером Пласта и сотворцем Самообороны Майдана.
  • Его жизнь была посвящена служению родине и защите Украины.

На фронте погиб майдановец и пластун Роман Орищенко

Об этом 3 июля сообщил пластун, историк Юрий Юзич.

Капитан Роман Орищенко в феврале 2022 года встретил врага командиром взвода 72-й бригады к северу от Киева. В настоящее время он был действующим членом национального руководства Пласта.

А в пластовом движении прошел все возможные учебы и должности — от основателя ячейки в Черкассах — до сопредседателя Пласта.

Роман Орищенко

Роман был типичным "серым" революционером. Его знали все, но в новостях о нем обычно не писали. В 2004-м он был координатором студентов и активистов, которые приезжали на Майдан из Черкасс в рамках одного из молодежных движений сопротивления диктатуре. А в 2013-м именно он привез своей машиной первую начинающуюся звуковую аппаратуру на Евромайдан. Шутил, что первый Автомайдановец, потому что выгреб за эту доставку, — рассказал его товарищ.

Зимой 2013-2014 года Роман Орищенко стал одним из ключевых создателей Самообороны Майдана.

Именно он в «узком штабе» самообороновцев, который базировался в профсоюзах, отвечал за развертывание и поддержку сетей сопротивления в регионах. Впоследствии получил за этот труд Орден «За мужество». Когда вся страна хотела узнать, кто же создал батальон «Донбасс», то Роман спокойно в частном режиме рассказал кто и к чему. Ибо знал его еще тогда, когда Самооборона рождалась.

Когда большинство пошло добровольцами на фронт, то он не смог — слишком много было завязано на нем в Киеве.

После грыз себя за это и неожиданно для многих пошел получать высшее образование пехотного офицера. Война превращалась в АТО, а Роман вполне серьезно готовился к полномасштабному вторжению. Пошел на контракт в ВСУ, хотя мог этого не делать. Не хотел быть «пиджаком», хотел пройти настоящую боевую выучку. Слоеный метод он хорошо знал и применял его даже в армии. Когда его просили стать командиром роты, он сначала готовил команду, как на пластовом лагере. Заместителей по разным направлениям, которые не подведут.

Юзич также выразил соболезнования супруге Светлане, детям, родным и близким. Сын Романа Андрей является военнослужащим ВСУ.

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