Капітан ЗСУ та один з лідерів Пласту Роман Орищенко загинув на фронті

На фронті загинув командир роти у лавах 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, один із лідерів Пласту, співтворець Самооборони Майдану, капітан ЗСУ Роман Орищенко.
Головні тези:
- Роман Орищенко — капітан ЗСУ та один із лідерів Пласту, який загинув на фронті 2 липня 2025 року.
- Його син та донька також активно долучилися до патріотичної справи та є учасниками Пласту.
- Пам'ять про Романа Орищенка залишиться серед рідних, друзів та товаришів як символ відданості та героїзму.
На фронті загинув майданівець і пластун Роман Орищенко
Про це 3 липня повідомив пластун, історик Юрій Юзич.
А у пластовому русі пройшов усі можливі вишколи та посади — від засновника осередку у Черкасах — до співголови Пласту.
Роман був типовим “сірим” революціонером. Його знали всі, але в новинах про нього звичайно не писали. У 2004-му саме він був координатором студентів та активістів, які приїздили на Майдан із Черкас в рамках одного із молодіжних рухів опору диктатурі. А у 2013-му саме він привіз своєю машиною першу звукову апаратуру на Євромайдан, що лише починався. Жартував, що є першим Автомайданівцем, бо вигріб за цю доставку, — розповів його товариш.
Взимку 2013-2014 Роман Орищенко став одним з ключових творців Самооборони Майдану.
Коли більшість пішла добровольцями на фронт, то він не зміг — “надто багато було зав’язано на ньому у Києві”.
Опісля гриз себе за це і несподівано для багатьох пішов здобувати вишу освіту піхотного офіцера. Війна перетворювалась в «АТО», а Роман цілком серйозно готувався до повномасштабного вторгнення. Пішов на контракт у ЗСУ, хоч міг цього не робити. Не хотів бути «піджаком», хотів пройти справжній бойовий вишкіл. Пластовий метод він добре знав і застосовував його навіть в армії. Коли його просили стати командиром роти він спершу готував команду, як на пластовому таборі. Заступників по різних напрямках, які не підведуть.
Юзич також висловив співчуття дружині Світлані, дітям, рідним та близьким. Син Романа Андрій є військовослужбовцем ЗСУ. Він та донька Дарина — теж активні учасники Пласту.
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