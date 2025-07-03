Капітан ЗСУ та один з лідерів Пласту Роман Орищенко загинув на фронті

На фронті загинув майданівець і пластун Роман Орищенко

Про це 3 липня повідомив пластун, історик Юрій Юзич.

Капітан Роман Орищенко в лютому 2022 року зустрів ворога командиром взводу 72-ї бригади на північ від Києва. На цей час він був чинним членом національного керівництва Пласту. Поширити

А у пластовому русі пройшов усі можливі вишколи та посади — від засновника осередку у Черкасах — до співголови Пласту.

Роман Орищенко

Роман був типовим “сірим” революціонером. Його знали всі, але в новинах про нього звичайно не писали. У 2004-му саме він був координатором студентів та активістів, які приїздили на Майдан із Черкас в рамках одного із молодіжних рухів опору диктатурі. А у 2013-му саме він привіз своєю машиною першу звукову апаратуру на Євромайдан, що лише починався. Жартував, що є першим Автомайданівцем, бо вигріб за цю доставку, — розповів його товариш.

Взимку 2013-2014 Роман Орищенко став одним з ключових творців Самооборони Майдану.

Саме він у «вужчому штабі» самооборонівців, що базувався у Профспілках, відповідав за розгортання і підтримку мереж спротиву у регіонах. Згодом отримав за цю працю Орден «За мужність». Коли вся країна хотіла дізнатись, хто ж то створив батальйон «Донбас», то Роман спокійно в приватному режимі розповів хто і до чого. Бо знав його ще тоді, коли Самооборона народжувалась. Поширити

Коли більшість пішла добровольцями на фронт, то він не зміг — “надто багато було зав’язано на ньому у Києві”.

Опісля гриз себе за це і несподівано для багатьох пішов здобувати вишу освіту піхотного офіцера. Війна перетворювалась в «АТО», а Роман цілком серйозно готувався до повномасштабного вторгнення. Пішов на контракт у ЗСУ, хоч міг цього не робити. Не хотів бути «піджаком», хотів пройти справжній бойовий вишкіл. Пластовий метод він добре знав і застосовував його навіть в армії. Коли його просили стати командиром роти він спершу готував команду, як на пластовому таборі. Заступників по різних напрямках, які не підведуть.

Юзич також висловив співчуття дружині Світлані, дітям, рідним та близьким. Син Романа Андрій є військовослужбовцем ЗСУ. Він та донька Дарина — теж активні учасники Пласту.