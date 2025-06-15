Актор Юрій Феліпенко загинув на полі бою

він боронив незалежність України та її народу безпосередньо на полі бою.

32-річний український військовий та актор Юрій Феліпенко загинув на фронті —

Загинув Юрій Феліпенко

Про трагічну втрату повідомила дружина полеглого воїна Катерина Мотрич.

Юра загинув. Юра був без перебільшень моїм світом, душею, моїм світлом. Неможливо передати цю втрату. Мене ніби знищили, — написала вона. Поширити

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Що важливо розуміти, Юрій Феліпенко був оператором БпЛА 429 полку «Ахіллес» у складі 92 окремої штурмової бригади.

Він став на захист батьківщини минулого року.

Юрій Феліпенко (Фото: Instagram/y.felipenko)

До того, як Юрій приєднався до війська, він встиг побудувати успішну акторську кар'єру.

Його дебют відбувся ще 11 років тому в детективному серіалі «Повернення Мухтара-9».

Також він приймав участь у зйомках таких проєктів як: «Відділ 44», «Що робить твоя дружина», «Колір пристрасті».