Актор Юрій Феліпенко загинув на полі бою

32-річний український військовий та актор Юрій Феліпенко загинув на фронті —
він боронив незалежність України та її народу безпосередньо на полі бою.
Головні тези:
- Феліпенко був оператором БпЛА 429 полку «Ахіллес» у складі 92 окремої штурмової бригади.
- Деталі прощання з полеглим воїном будуть оголошені згодом.
Загинув Юрій Феліпенко
Про трагічну втрату повідомила дружина полеглого воїна Катерина Мотрич.
Що важливо розуміти, Юрій Феліпенко був оператором БпЛА 429 полку «Ахіллес» у складі 92 окремої штурмової бригади.
Він став на захист батьківщини минулого року.
До того, як Юрій приєднався до війська, він встиг побудувати успішну акторську кар'єру.
Його дебют відбувся ще 11 років тому в детективному серіалі «Повернення Мухтара-9».
Також він приймав участь у зйомках таких проєктів як: «Відділ 44», «Що робить твоя дружина», «Колір пристрасті».
Окрім того, Феліпенко зіграв чимало ролей на сцені Київського академічного драматичного театру на Подолі.
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