Актор Юрій Феліпенко загинув на полі бою
Категорія
Культура
Дата публікації

Актор Юрій Феліпенко загинув на полі бою

Загинув Юрій Феліпенко
Джерело:  online.ua

32-річний український військовий та актор Юрій Феліпенко загинув на фронті —

він боронив незалежність України та її народу безпосередньо на полі бою.

Головні тези:

  • Феліпенко був оператором БпЛА 429 полку «Ахіллес» у складі 92 окремої штурмової бригади. 
  • Деталі прощання з полеглим воїном будуть оголошені згодом.

Загинув Юрій Феліпенко

Про трагічну втрату повідомила дружина полеглого воїна Катерина Мотрич.

Юра загинув. Юра був без перебільшень моїм світом, душею, моїм світлом. Неможливо передати цю втрату. Мене ніби знищили, — написала вона.

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, Юрій Феліпенко був оператором БпЛА 429 полку «Ахіллес» у складі 92 окремої штурмової бригади.

Він став на захист батьківщини минулого року.

Юрій Феліпенко (Фото: Instagram/y.felipenko)

До того, як Юрій приєднався до війська, він встиг побудувати успішну акторську кар'єру.

Його дебют відбувся ще 11 років тому в детективному серіалі «Повернення Мухтара-9».

Також він приймав участь у зйомках таких проєктів як: «Відділ 44», «Що робить твоя дружина», «Колір пристрасті».

Окрім того, Феліпенко зіграв чимало ролей на сцені Київського академічного драматичного театру на Подолі.

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