Доброволець і засновник Nord Storm Нікіта "Латвієць" Таренов загинув на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Доброволець і засновник Nord Storm Нікіта "Латвієць" Таренов загинув на фронті

Таренов
Джерело:  online.ua

14 травня на фронті загинув легендарний боєць Нікіта Таренов — латвійський доброволець з 3 ОШБр, ексбоєць “Кракену”, засновник формації «Nord Storm», співзасновник «Культу Ножа» та легіонер Центурії.

Головні тези:

  • Нікіта Таренов був легендарним боєць, засновником формації «Nord Storm» та учасником війни проти російської агресії в Україні.
  • Він відзначався як боєць розвіддиверсійного спецпідрозділу Hatred та І штурмбату III ОШБр.
  • У травні 2024 року Нікіта Таренов дав ексклюзивне інтерв'ю Online.UA, в якому висловив свої прогнози щодо можливого вторгнення РФ в країни Балтії та розповів про специфіку російської пропаганди у Латвії.

На фронті загинув латвійський доброволець Нікіта Таренов

Легіонер Харківського осередку Центурії, боєць розвіддиверсійного спецпідрозділу Hatred у складі І штурмбату III ОШБр, латвійський доброволець Нікіта «Латвієць» Таренов загинув у бою на війні Росії проти України.

На Харківському напрямку “Латвієць” був поранений у бою під час успішного відбиття ворожого наступу. У процесі евакуації разом з побратимом загинув внаслідок удару ворожого безпілотника.

Нікіта Таренов родом із Риги. Навчався на психолога, працював, займався ножовим боєм, боксом, тактикою і тактичною медициною. Збирався служити в Латвії. Але все змінилося, і він поїхав в Україну.

Шлях в Україні розпочався у 2017 році з приєднання до Харківського осередку Національних Дружин. Всередині організації познайомився з Іксом і Малишем, з якими згодом заснували секцію з вивчення італійського стилю ножового бою «Культ Ножа». У 2019 році на основі цієї секції утворилася організація Nord Storm, яка об'єднувала прихильників Straight Edge. Окрім тренувань хлопці активно полювали за прихильниками «русского міра» та боролися з алкогольною залежністю Української Нації, закривши наливайки в різних районах Харкова.

Також з 2017 року, не маючи українського громадянства, без вагань взяв участь в АТО як доброволець. З початком повномасштабної війни продовжив воювати за Україну, як і раніше без громадянства.

24.02.2022 став на захист Харкова, звільняв Харківщину у складі спецпідрозділу ГУР МО «Кракен». Також воював на Херсонському напрямку, брав участь у звільненні Херсона.

Нікіта “Латвієць” Таренов

Згодом долучився до розвіддиверсійного спецпідрозділу Hatred у складі І штурмбату III ОШБР.

Нікіта “Латвієць” Таренов в ексклюзивному інтерв'ю Online.UA у травні 2024 року озвучив прогноз щодо того, коли диктатор Володимир Путін може напасти на країни Балтії — Латвію, Литву та Естонію,

Також Таренов розказав про специфіку російської пропаганди у Латвії, чи чекають там “руський мир” та ставлення латвійців до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Путін хоче захопити Прибалтику — боєць 3-ї ОШБр "Латвієць"
Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Боєць 3-ї ОШБр "Латвієць" пригадав своє 24 лютого та найжорсткішу історію з фронту
Нікіта “Латвієць” Таренов
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Боєць 3 ОШБр "Латвієць" проводить збір у свій день народження. Чому громадянин Латвії воює за Україну
"Латвієць"

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?