Доброволець і засновник Nord Storm Нікіта "Латвієць" Таренов загинув на фронті

14 травня на фронті загинув легендарний боєць Нікіта Таренов — латвійський доброволець з 3 ОШБр, ексбоєць “Кракену”, засновник формації «Nord Storm», співзасновник «Культу Ножа» та легіонер Центурії.
Головні тези:
- Нікіта Таренов був легендарним боєць, засновником формації «Nord Storm» та учасником війни проти російської агресії в Україні.
- Він відзначався як боєць розвіддиверсійного спецпідрозділу Hatred та І штурмбату III ОШБр.
- У травні 2024 року Нікіта Таренов дав ексклюзивне інтерв'ю Online.UA, в якому висловив свої прогнози щодо можливого вторгнення РФ в країни Балтії та розповів про специфіку російської пропаганди у Латвії.
На фронті загинув латвійський доброволець Нікіта Таренов
Легіонер Харківського осередку Центурії, боєць розвіддиверсійного спецпідрозділу Hatred у складі І штурмбату III ОШБр, латвійський доброволець Нікіта «Латвієць» Таренов загинув у бою на війні Росії проти України.
На Харківському напрямку “Латвієць” був поранений у бою під час успішного відбиття ворожого наступу. У процесі евакуації разом з побратимом загинув внаслідок удару ворожого безпілотника.
Нікіта Таренов родом із Риги. Навчався на психолога, працював, займався ножовим боєм, боксом, тактикою і тактичною медициною. Збирався служити в Латвії. Але все змінилося, і він поїхав в Україну.
Також з 2017 року, не маючи українського громадянства, без вагань взяв участь в АТО як доброволець. З початком повномасштабної війни продовжив воювати за Україну, як і раніше без громадянства.
24.02.2022 став на захист Харкова, звільняв Харківщину у складі спецпідрозділу ГУР МО «Кракен». Також воював на Херсонському напрямку, брав участь у звільненні Херсона.
Згодом долучився до розвіддиверсійного спецпідрозділу Hatred у складі І штурмбату III ОШБР.
Нікіта “Латвієць” Таренов в ексклюзивному інтерв'ю Online.UA у травні 2024 року озвучив прогноз щодо того, коли диктатор Володимир Путін може напасти на країни Балтії — Латвію, Литву та Естонію,
Також Таренов розказав про специфіку російської пропаганди у Латвії, чи чекають там “руський мир” та ставлення латвійців до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
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