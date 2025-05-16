Доброволець і засновник Nord Storm Нікіта "Латвієць" Таренов загинув на фронті

14 травня на фронті загинув легендарний боєць Нікіта Таренов — латвійський доброволець з 3 ОШБр, ексбоєць “Кракену”, засновник формації «Nord Storm», співзасновник «Культу Ножа» та легіонер Центурії.

На фронті загинув латвійський доброволець Нікіта Таренов

Легіонер Харківського осередку Центурії, боєць розвіддиверсійного спецпідрозділу Hatred у складі І штурмбату III ОШБр, латвійський доброволець Нікіта «Латвієць» Таренов загинув у бою на війні Росії проти України.

На Харківському напрямку “Латвієць” був поранений у бою під час успішного відбиття ворожого наступу. У процесі евакуації разом з побратимом загинув внаслідок удару ворожого безпілотника.

Нікіта Таренов родом із Риги. Навчався на психолога, працював, займався ножовим боєм, боксом, тактикою і тактичною медициною. Збирався служити в Латвії. Але все змінилося, і він поїхав в Україну.

Шлях в Україні розпочався у 2017 році з приєднання до Харківського осередку Національних Дружин. Всередині організації познайомився з Іксом і Малишем, з якими згодом заснували секцію з вивчення італійського стилю ножового бою «Культ Ножа». У 2019 році на основі цієї секції утворилася організація Nord Storm, яка об'єднувала прихильників Straight Edge. Окрім тренувань хлопці активно полювали за прихильниками «русского міра» та боролися з алкогольною залежністю Української Нації, закривши наливайки в різних районах Харкова. Поширити

Також з 2017 року, не маючи українського громадянства, без вагань взяв участь в АТО як доброволець. З початком повномасштабної війни продовжив воювати за Україну, як і раніше без громадянства.

24.02.2022 став на захист Харкова, звільняв Харківщину у складі спецпідрозділу ГУР МО «Кракен». Також воював на Херсонському напрямку, брав участь у звільненні Херсона.

Нікіта “Латвієць” Таренов

Згодом долучився до розвіддиверсійного спецпідрозділу Hatred у складі І штурмбату III ОШБР.

Нікіта “Латвієць” Таренов в ексклюзивному інтерв'ю Online.UA у травні 2024 року озвучив прогноз щодо того, коли диктатор Володимир Путін може напасти на країни Балтії — Латвію, Литву та Естонію,

Також Таренов розказав про специфіку російської пропаганди у Латвії, чи чекають там “руський мир” та ставлення латвійців до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.