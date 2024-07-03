Боєць 3 ОШБр "Латвієць" проводить збір у свій день народження. Чому громадянин Латвії воює за Україну

Команда Online.UA доєднується до вітань та розповідає про участь у повномасштабній війні Росії проти України військовослужбовця Збройних сил України Нікіти “Латвійця” Таренова.
Головні тези:
- У день народження боєць 3 ОШБр “Латвієць” організовує збір на потреби підрозділу, запрошуючи всіх охочих долучитися.
- Нікіта Таренов поділився своїми думками, як війна Росії проти України змінила свідомість громадян Латвії відносно РФ.
- “Латвієць” наголошує на необхідності захисту української незалежності та попереджає про ймовірну подібну агресію Росії в Латвії.
Як приєднатися до збору “Латвійця”
Воїн 3 ОШБр ЗСУ, доброволець з Латвії, ексвоїн "Кракена" Нікіта “Латвієць” Таренов проводить у день свого 27-річчя збір на потреби підрозділу.
Кожен може доєднатися за покликаннями:
Банка Monobank: 4441114465440996.
Також “Латвієць” поділився щемким відео з побратимами, які вітали його з одним з минулих днів народження.
Як "Латвієць" зустрів своє 24 лютого в Україні
Боєць 3-ї ОШБр, доброволець з Латвії, ексбоєць "Кракена" Нікіта “Латвієць” Таренов в інтерв'ю Online.UA згадав, як для нього починалось вторгнення окупаційної армії РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За словами військового, з початку бійці його підрозділу взагалі не розуміли, що відбувається, однак вже були готові до вторгнення російських окупантів в якийсь з цих днів.
Він зазначив, що заздалегідь зібрав рюкзак з формою та бронею.
"Латвієць" згадує, що тоді йому подзвонив друг і закликав збиратись та висуватись на місце збору.
Після цього, за його словами, вирушили на базу й отримали там зброю.
Латвійці відчули, що можуть бути наступною ціллю РФ
За словами військового, після повномасштабного вторгнення латвійці почали негативно ставитись до Росії.
Якщо Україну захоплять, куди Росія піде далі? 100% в Латвію. Раніше все було “добре“. Не знаєш мови? — Добре. Телеканали російські? — Добре. Все було якось незрозуміло. Після повномасштабки все змінилось. Не знаєш латиської? — Їдь в Росію! Російських телеканалів не має бути в Латвії. Вони зомбують і показують “гниль“.
Військовий зазначив, що в Латвії навіть прийняли закон щодо сепаратистів та колаборантів.
Нікіта Таренов зазначив, що на території Латвії дотепер багато росіян, які чекають того ж самого, що відбувається в Україні.
Особливо в місті Даугавпілсе 100% чекають російського вторгнення. У цьому місті довгий час знаходяться представники ФСБ Росії. За 2 години це місто можна захопити легко. Як Крим, неочікувано заїхати — і міста немає.
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