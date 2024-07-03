Боєць 3 ОШБр "Латвієць" проводить збір у свій день народження. Чому громадянин Латвії воює за Україну

Команда Online.UA доєднується до вітань та розповідає про участь у повномасштабній війні Росії проти України військовослужбовця Збройних сил України Нікіти “Латвійця” Таренова.

Як приєднатися до збору “Латвійця”

Воїн 3 ОШБр ЗСУ, доброволець з Латвії, ексвоїн "Кракена" Нікіта “Латвієць” Таренов проводить у день свого 27-річчя збір на потреби підрозділу.

Кожен може доєднатися за покликаннями:

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Також “Латвієць” поділився щемким відео з побратимами, які вітали його з одним з минулих днів народження.

Як "Латвієць" зустрів своє 24 лютого в Україні

Боєць 3-ї ОШБр, доброволець з Латвії, ексбоєць "Кракена" Нікіта “Латвієць” Таренов в інтерв'ю Online.UA згадав, як для нього починалось вторгнення окупаційної армії РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За словами військового, з початку бійці його підрозділу взагалі не розуміли, що відбувається, однак вже були готові до вторгнення російських окупантів в якийсь з цих днів.

Він зазначив, що заздалегідь зібрав рюкзак з формою та бронею.

"Латвієць" згадує, що тоді йому подзвонив друг і закликав збиратись та висуватись на місце збору.

Він подзвонив такий, каже, братику, вставай, у нас війна, треба збиратися їхати на місце збору. Ну, я дивлюся, типу 4 ранку, я такий, ну, гаразд. Взяв сумку, зайшов до крамниці. Я думав, що це останній раз, коли я заходжу в магазин, купив собі “Швепс” із гранатом і пішов, отже, на місце збору. Нікіта “Латвієць” Таренов Боєць 3 ОШБр ЗСУ

Після цього, за його словами, вирушили на базу й отримали там зброю.

Латвійці відчули, що можуть бути наступною ціллю РФ

За словами військового, після повномасштабного вторгнення латвійці почали негативно ставитись до Росії.

Якщо Україну захоплять, куди Росія піде далі? 100% в Латвію. Раніше все було “добре“. Не знаєш мови? — Добре. Телеканали російські? — Добре. Все було якось незрозуміло. Після повномасштабки все змінилось. Не знаєш латиської? — Їдь в Росію! Російських телеканалів не має бути в Латвії. Вони зомбують і показують “гниль“.

Військовий зазначив, що в Латвії навіть прийняли закон щодо сепаратистів та колаборантів.

Якщо ти любиш “руський мир”, у тебе забирають авто й відправляють військовим в Україну — заявив “Латвієць“. Поширити

Нікіта Таренов зазначив, що на території Латвії дотепер багато росіян, які чекають того ж самого, що відбувається в Україні.