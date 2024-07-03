Боец 3 ОШБр "Латвиец" проводит сбор в свой день рождения. Почему гражданин Латвии воюет за Украину

Команда Online.UA присоединяется к поздравлениям и рассказывает об участии в полномасштабной войне России против Украины военнослужащего Вооруженных сил Украины Никиты “Латвийца” Таренова.
Главные тезисы
- Никита “Латвиец” Таренов — боец 3-ей ОШБр ВСУ и доброволец из Латвии — проводит сбор на нужды подразделения в свой день рождения.
- Армия РФ против Украины изменила взгляды граждан Латвии, заставив их отрицательно относиться к России и беспокоиться о возможной агрессии в своей стране.
- Латвийцы стали осознавать необходимость защиты украинской независимости, отказываясь от российских влияний и выступая против сепаратистов и коллаборантов.
- Никита “Латвиец” Таренов рассказывает о своем участии в защите Украины от вторжения российской оккупационной армии и мобилизации латвийцев в поддержку украинцев.
Как присоединиться к сбору "Латвийца"
Воин 3 ОШБр ВСУ, доброволец из Латвии, экс-воин "Кракена" Никита “Латвиец” Таренов проводит в день своего 27-летия сбор на нужды подразделения.
Каждый может присоединиться за ссылками:
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Также Латвиец поделился щемящим видео с побратимами, которые поздравляли его с одним из прошлых дней рождения.
Как "Латвиец" встретил свое 24 февраля в Украине
Боец 3-й ОШБр, доброволец из Латвии, экс-боец "Кракена" Никита “Латвиец” Таренов в интервью Online.UA вспомнил, как для него начиналось вторжение оккупационной армии РФ в Украину 24 февраля 2022 года.
По словам военного, с начала бойцы его подразделения вообще не понимали, что происходит, однако уже были готовы к вторжению российских оккупантов в какой-то из этих дней.
Он отметил, что заранее собрал рюкзак с формой и “броней”.
Латвиец вспоминает, что тогда ему позвонил друг и призвал собираться и выдвигаться на место сбора.
После этого, по его словам, отправились на базу и получили оружие.
Латвийцы почувствовали, что могут стать следующей целью РФ
По словам военного, после полномасштабного вторжения латвийцы начали негативно относиться к России.
Если Украину захватят, куда Россия пойдет дальше? 100% в Латвию. Раньше все было "хорошо". Не знаешь языка? — Хорошо. Телеканалы российские? — Хорошо. Все было непонятно. После полномасштабки все изменилось. Не знаешь латышского? — Поезжай в Россию! Российских телеканалов не должно быть в Латвии. Они зомбируют и показывают "гниль".
Военный отметил, что в Латвии даже приняли закон о сепаратистах и коллаборантах.
Никита Таренов отметил, что на территории Латвии до сих пор много россиян, ожидающих того же, что происходит в Украине.
Особенно в городе Даугавпилсе 100% ждут российского вторжения. В этом городе долгое время находятся представители ФСБ России. За 2 часа этот город можно захватить легко. Как в Крым неожиданно заехать — и города нет.
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