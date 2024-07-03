Боец 3 ОШБр "Латвиец" проводит сбор в свой день рождения. Почему гражданин Латвии воюет за Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Боец 3 ОШБр "Латвиец" проводит сбор в свой день рождения. Почему гражданин Латвии воюет за Украину

"Латвиец"
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Источник:  online.ua

Команда Online.UA присоединяется к поздравлениям и рассказывает об участии в полномасштабной войне России против Украины военнослужащего Вооруженных сил Украины Никиты “Латвийца” Таренова.

Главные тезисы

  • Никита “Латвиец” Таренов — боец 3-ей ОШБр ВСУ и доброволец из Латвии — проводит сбор на нужды подразделения в свой день рождения.
  • Армия РФ против Украины изменила взгляды граждан Латвии, заставив их отрицательно относиться к России и беспокоиться о возможной агрессии в своей стране.
  • Латвийцы стали осознавать необходимость защиты украинской независимости, отказываясь от российских влияний и выступая против сепаратистов и коллаборантов.
  • Никита “Латвиец” Таренов рассказывает о своем участии в защите Украины от вторжения российской оккупационной армии и мобилизации латвийцев в поддержку украинцев.

Как присоединиться к сбору "Латвийца"

Воин 3 ОШБр ВСУ, доброволец из Латвии, экс-воин "Кракена" Никита “Латвиец” Таренов проводит в день своего 27-летия сбор на нужды подразделения.

Каждый может присоединиться за ссылками:

  • Monobank

  • Банка Monobank: 4441114465440996.

Также Латвиец поделился щемящим видео с побратимами, которые поздравляли его с одним из прошлых дней рождения.

Как "Латвиец" встретил свое 24 февраля в Украине

Боец 3-й ОШБр, доброволец из Латвии, экс-боец "Кракена" Никита “Латвиец” Таренов в интервью Online.UA вспомнил, как для него начиналось вторжение оккупационной армии РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

По словам военного, с начала бойцы его подразделения вообще не понимали, что происходит, однако уже были готовы к вторжению российских оккупантов в какой-то из этих дней.

Он отметил, что заранее собрал рюкзак с формой и “броней”.

Латвиец вспоминает, что тогда ему позвонил друг и призвал собираться и выдвигаться на место сбора.

Он позвонил такой, говорит, брат, вставай, у нас война, надо собираться, ехать на место сбора. Ну, я смотрю, типа 4 утра, я такой, ну, ладно. Взял сумку, зашел в магазин. Я думал, что это последний раз, когда я захожу в магазин, купил себе “Швепс” с гранатом и пошел, следовательно, на место сбора.

Никита "Латвиец" Таренов

Никита "Латвиец" Таренов

Боец 3 ОШБр ВСУ

После этого, по его словам, отправились на базу и получили оружие.

Латвийцы почувствовали, что могут стать следующей целью РФ

По словам военного, после полномасштабного вторжения латвийцы начали негативно относиться к России.

Если Украину захватят, куда Россия пойдет дальше? 100% в Латвию. Раньше все было "хорошо". Не знаешь языка? — Хорошо. Телеканалы российские? — Хорошо. Все было непонятно. После полномасштабки все изменилось. Не знаешь латышского? — Поезжай в Россию! Российских телеканалов не должно быть в Латвии. Они зомбируют и показывают "гниль".

Военный отметил, что в Латвии даже приняли закон о сепаратистах и коллаборантах.

Если ты любишь русский мир, у тебя забирают авто и отправляют военным в Украину, — заявил Латвиец.

Никита Таренов отметил, что на территории Латвии до сих пор много россиян, ожидающих того же, что происходит в Украине.

Особенно в городе Даугавпилсе 100% ждут российского вторжения. В этом городе долгое время находятся представители ФСБ России. За 2 часа этот город можно захватить легко. Как в Крым неожиданно заехать — и города нет.

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