Доброволец и основатель Nord Storm Никита "Латвиец" Таренов погиб на фронте

14 мая на фронте погиб легендарный боец Никита Таренов — латвийский доброволец из 3 ОШБр, эксбоец Кракена, основатель формации Nord Storm, соучредитель Культа Ножа и легионер Центурии.
Главные тезисы
- Никита Таренов — легендарный боец и основатель формации Nord Storm, погиб на фронте в Украине, участвуя в войне против российской агрессии.
- Эксклюзивное интервью Online.UA с Никитой Тареновым раскрывает его взгляд на российскую пропаганду в Латвии и возможное вторжение РФ в страны Балтии.
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На фронте погиб латвийский доброволец Никита Таренов
Легионер Харьковской ячейки Центурии, боец разведдиверсионного спецподразделения Hatred в составе І штурмбата III ОШБр, латвийский доброволец Никита «Латвиец» Таренов погиб в бою на войне России против Украины.
На Харьковском направлении Латвиец был ранен в бою во время успешного отражения вражеского наступления. В процессе эвакуации вместе с собратьем погиб в результате удара вражеского беспилотника.
Никита Таренов родом из Риги. Учился на психологе, работал, занимался ножевым боем, боксом, тактикой и тактической медициной. Собирался служить в Латвии. Но все изменилось, и он уехал в Украину.
Также с 2017 года, без украинского гражданства, без колебаний принял участие в АТО как доброволец. С началом полномасштабной войны продолжил воевать за Украину по-прежнему без гражданства.
24.02.2022 встал на защиту Харькова, увольнял Харьковщину в составе спецподразделения ГУР МО «Кракен». Также воевал на Херсонском направлении, участвовал в освобождении Херсона.
Впоследствии присоединился к разведдиверсионному спецподразделению Hatred в составе I штурмбата III ОШБР.
Никита Латвиец Таренов в эксклюзивном интервью Online.UA в мае 2024 года озвучил прогноз относительно того, когда диктатор Владимир Путин может напасть на страны Балтии — Латвию, Литву и Эстонию,
Также Таренов рассказал о специфике российской пропаганды в Латвии, ожидают ли там русский мир и отношение латвийцев к полномасштабному вторжению РФ в Украину.
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