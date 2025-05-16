Доброволец и основатель Nord Storm Никита "Латвиец" Таренов погиб на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Доброволец и основатель Nord Storm Никита "Латвиец" Таренов погиб на фронте

Таренов
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Источник:  online.ua

14 мая на фронте погиб легендарный боец Никита Таренов — латвийский доброволец из 3 ОШБр, эксбоец Кракена, основатель формации Nord Storm, соучредитель Культа Ножа и легионер Центурии.

Главные тезисы

  • Никита Таренов — легендарный боец и основатель формации Nord Storm, погиб на фронте в Украине, участвуя в войне против российской агрессии.
  • Эксклюзивное интервью Online.UA с Никитой Тареновым раскрывает его взгляд на российскую пропаганду в Латвии и возможное вторжение РФ в страны Балтии.
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На фронте погиб латвийский доброволец Никита Таренов

Легионер Харьковской ячейки Центурии, боец разведдиверсионного спецподразделения Hatred в составе І штурмбата III ОШБр, латвийский доброволец Никита «Латвиец» Таренов погиб в бою на войне России против Украины.

На Харьковском направлении Латвиец был ранен в бою во время успешного отражения вражеского наступления. В процессе эвакуации вместе с собратьем погиб в результате удара вражеского беспилотника.

Никита Таренов родом из Риги. Учился на психологе, работал, занимался ножевым боем, боксом, тактикой и тактической медициной. Собирался служить в Латвии. Но все изменилось, и он уехал в Украину.

Путь в Украине начался в 2017 году с присоединения к Харьковской ячейке Национальных Дружин. Внутри организации познакомился с Иксом и Малышем, с которыми впоследствии основали секцию по изучению итальянского стиля ножевого боя "Культ Ножа". В 2019 году на основе этой секции образовалась организация Nord Storm, объединявшая поклонников Straight Edge. Кроме тренировок, ребята активно охотились за сторонниками «русского мира» и боролись с алкогольной зависимостью Украинской Нации, закрыв наливайки в разных районах Харькова.

Также с 2017 года, без украинского гражданства, без колебаний принял участие в АТО как доброволец. С началом полномасштабной войны продолжил воевать за Украину по-прежнему без гражданства.

24.02.2022 встал на защиту Харькова, увольнял Харьковщину в составе спецподразделения ГУР МО «Кракен». Также воевал на Херсонском направлении, участвовал в освобождении Херсона.

Никита "Латвиец" Таренов

Впоследствии присоединился к разведдиверсионному спецподразделению Hatred в составе I штурмбата III ОШБР.

Никита Латвиец Таренов в эксклюзивном интервью Online.UA в мае 2024 года озвучил прогноз относительно того, когда диктатор Владимир Путин может напасть на страны Балтии — Латвию, Литву и Эстонию,

Также Таренов рассказал о специфике российской пропаганды в Латвии, ожидают ли там русский мир и отношение латвийцев к полномасштабному вторжению РФ в Украину.

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