Актер Юрий Фелипенко погиб на поле боя

он защищал независимость Украины и ее народа непосредственно на поле боя.

32-летний украинский военный и актер Юрий Фелипенко погиб на фронте —

Погиб Юрий Фелипенко

О трагической потере сообщила жена павшего воина Екатерина Мотрич.

Юра погиб. Юра был без преувеличений моим миром, душой, моим светом. Невозможно передать эту утрату. Меня словно уничтожили, — написала она. Поделиться

Фото: скриншот

Что важно понимать, Юрий Фелипенко был оператором БПЛА 429 полка "Ахиллес" в составе 92 отдельной штурмовой бригады.

Он встал на защиту родины в прошлом году.

Юрий Фелипенко (Фото: Instagram/y.felipenko)

До того как Юрий присоединился к армии, он успел построить успешную актерскую карьеру.

Его дебют состоялся еще 11 лет назад в детективном сериале "Возвращение Мухтара-9".

Также он принимал участие в съемках таких проектов как: «Отдел 44», «Что делает твоя жена», «Цвет страсти».