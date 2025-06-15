Актер Юрий Фелипенко погиб на поле боя
Категория
Культура
Дата публикации

Актер Юрий Фелипенко погиб на поле боя

Погиб Юрий Фелипенко
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Источник:  online.ua

32-летний украинский военный и актер Юрий Фелипенко погиб на фронте —

он защищал независимость Украины и ее народа непосредственно на поле боя.

Главные тезисы

  • Фелипенко был оператором БПЛА 429 полка "Ахиллес" в составе 92 отдельной штурмовой бригады.
  • Детали прощания с павшим воином будут объявлены чуть позже.

Погиб Юрий Фелипенко

О трагической потере сообщила жена павшего воина Екатерина Мотрич.

Юра погиб. Юра был без преувеличений моим миром, душой, моим светом. Невозможно передать эту утрату. Меня словно уничтожили, — написала она.

Фото: скриншот

Что важно понимать, Юрий Фелипенко был оператором БПЛА 429 полка "Ахиллес" в составе 92 отдельной штурмовой бригады.

Он встал на защиту родины в прошлом году.

Юрий Фелипенко (Фото: Instagram/y.felipenko)

До того как Юрий присоединился к армии, он успел построить успешную актерскую карьеру.

Его дебют состоялся еще 11 лет назад в детективном сериале "Возвращение Мухтара-9".

Также он принимал участие в съемках таких проектов как: «Отдел 44», «Что делает твоя жена», «Цвет страсти».

Кроме того Фелипенко сыграл немало ролей на сцене Киевского академического драматического театра на Подоле.

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