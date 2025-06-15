Актер Юрий Фелипенко погиб на поле боя

32-летний украинский военный и актер Юрий Фелипенко погиб на фронте —
он защищал независимость Украины и ее народа непосредственно на поле боя.
Главные тезисы
- Фелипенко был оператором БПЛА 429 полка "Ахиллес" в составе 92 отдельной штурмовой бригады.
- Детали прощания с павшим воином будут объявлены чуть позже.
Погиб Юрий Фелипенко
О трагической потере сообщила жена павшего воина Екатерина Мотрич.
Что важно понимать, Юрий Фелипенко был оператором БПЛА 429 полка "Ахиллес" в составе 92 отдельной штурмовой бригады.
Он встал на защиту родины в прошлом году.
До того как Юрий присоединился к армии, он успел построить успешную актерскую карьеру.
Его дебют состоялся еще 11 лет назад в детективном сериале "Возвращение Мухтара-9".
Также он принимал участие в съемках таких проектов как: «Отдел 44», «Что делает твоя жена», «Цвет страсти».
Кроме того Фелипенко сыграл немало ролей на сцене Киевского академического драматического театра на Подоле.
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