Воин ВСУ и телеведущий Максим Нелипа погиб на фронте

На войне России против Украины погиб украинский актер, телеведущий и военнослужащий Максим Нелипа.
Главные тезисы
- Погиб украинский актер, телеведущий и военнослужащий Максим Нелипа.
- Гибель Максима Нелипы стала большой потерей, отразившись на сердцах родных, друзей и поклонников, включая коллег из украинского шоу-бизнеса.
На фронте погиб Максим Нелипа
Об этом сообщила жена Максима Тома на своей странице в Fscebook.
"Больше нет с нами Максима, погиб в бою 12 мая. Я пишу это и сама себе не верю... Так не должно произойти!"
Елена Филонова в сообщении в соцсетях отметила:
Заместитель генерального директора ФК "Динамо Киев" Максим Радуцкий написал: "Макса больше нет…" И опубликовал фото Нелипы с датами рождения и гибели.
Максим Нелипа — украинский актер и телеведущий, участник проектов "Дизель Студио". На телевидении он также работал в программе "Проиграй миллион" (ICTV), лотерее "Кто там?" (УТ-1 и 1+1), проекты "Народная звезда" ("Украина"). Участвовал в "Танцах со звездами" и играл в КВН.
Нелипа вступил в ряды ВСУ в марте 2022 года. Являлся командиром разведывательного взвода в структуре командования Сухопутных войск.
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