Воин ВСУ и телеведущий Максим Нелипа погиб на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Воин ВСУ и телеведущий Максим Нелипа погиб на фронте

Нелипа
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Источник:  online.ua

На войне России против Украины погиб украинский актер, телеведущий и военнослужащий Максим Нелипа.

Главные тезисы

  • Погиб украинский актер, телеведущий и военнослужащий Максим Нелипа.
  • Гибель Максима Нелипы стала большой потерей, отразившись на сердцах родных, друзей и поклонников, включая коллег из украинского шоу-бизнеса.

На фронте погиб Максим Нелипа

Об этом сообщила жена Максима Тома на своей странице в Fscebook.

"Больше нет с нами Максима, погиб в бою 12 мая. Я пишу это и сама себе не верю... Так не должно произойти!"

Елена Филонова в сообщении в соцсетях отметила:

В бою погиб наш коллега, телеведущий Макс Нелипа. Не верю, тяжелая потеря. Мои искренние соболезнования родным и близким. Макс, твоя улыбка всегда будет в нашей памяти. Почивай, друг! Слава герою!

Заместитель генерального директора ФК "Динамо Киев" Максим Радуцкий написал: "Макса больше нет…" И опубликовал фото Нелипы с датами рождения и гибели.

Максим Нелипа

Максим Нелипа — украинский актер и телеведущий, участник проектов "Дизель Студио". На телевидении он также работал в программе "Проиграй миллион" (ICTV), лотерее "Кто там?" (УТ-1 и 1+1), проекты "Народная звезда" ("Украина"). Участвовал в "Танцах со звездами" и играл в КВН.

Нелипа вступил в ряды ВСУ в марте 2022 года. Являлся командиром разведывательного взвода в структуре командования Сухопутных войск.

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