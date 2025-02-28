На поле боя погиб Василий Ратушный

Защищая украинский народ от российского нашествия, погиб Василий Ратушный – сын писательницы Светланы Поваляевой и брат погибшего в 2022 году киевского активиста Романа Ратушного. Павшему воину было 28.
Главные тезисы
- Оператор беспилотных авиационных комплексов бригады "Птицы Мадяра" Василий Ратушный уничтожил большое количество врагов за время войны с Россией.
- Воин был активным участником Революции Достоинства и защищал Украину во время АТО/ООС.
Что известно о гибели Василия Ратушного
Трагическое известие сообщила мать погибшего героя Светлана Поваляева.
Василий Ратушный был оператором беспилотных авиационных комплексов бригады "Птицы Мадяра".
Мать погибшего воина опубликовала скриншот недавней переписки со старшим сыном.
Тогда боец рассказывал о результатах своей боевой работы и уничтожении большого количества российских захватчиков прямо на поле боя.
Василий Ратушный был активным участником Революции Достоинства, как и его мать и брат, а также защищал Украину во времена АТО/ООС.
Напомним, 9 июня 2022 года в бою под Изюмом Харьковской области погиб известный столичный активист и разведчик 93 ОМБр "Холодный овраг" Роман Ратушный.
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