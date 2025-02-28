На поле боя погиб Василий Ратушный

Защищая украинский народ от российского нашествия, погиб Василий Ратушный – сын писательницы Светланы Поваляевой и брат погибшего в 2022 году киевского активиста Романа Ратушного. Павшему воину было 28.

Что известно о гибели Василия Ратушного

Трагическое известие сообщила мать погибшего героя Светлана Поваляева.

27.02.2025 ночью на боевом выезде от прямого прилета ФПО погиб пилот БПЛА Птиц Мадяра Василий Ратушный. Мой старший сын, моя жизнь, — написала писательница. Поделиться

Фото: facebook.com/svitlana.povalyaeva

Василий Ратушный был оператором беспилотных авиационных комплексов бригады "Птицы Мадяра".

Мать погибшего воина опубликовала скриншот недавней переписки со старшим сыном.

Тогда боец рассказывал о результатах своей боевой работы и уничтожении большого количества российских захватчиков прямо на поле боя.

Фото: facebook.com/svitlana.povalyaeva

Василий Ратушный был активным участником Революции Достоинства, как и его мать и брат, а также защищал Украину во времена АТО/ООС.

Фото: facebook.com/svitlana.povalyaeva