На поле боя погиб режиссер Виталий Кокошко

Защищая независимость Украины, на фронте отдал свою жизнь режиссер, владелец агенства-студии "Кинограф", один из ветеранов украинской рекламной индустрии Виталий Кокошко.
Главные тезисы
- Воин был выдающимся и талантливым режиссером.
- За свою жизнь Кокошко получил 350 наград креативных рекламных фестивалей, таких как Каннские львы, Epica, Eurobest, Golden Drum и другие.
Что известно о гибели Виталия Кокошко
Трагическое известие сообщила дочь павшего воина Ольга Кокошко. По словам женщины, это произошло в части 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.
Ольга Кокошко также отметила, что детали о дате и месте прощания с ее погибшим отцом сообщат позже.
На новость о гибели Кокошка отреагировали организаторы кинофестиваля "Кинооко".
Напомним, около 20 лет назад Виталий Кокошко основал рекламное агентство "Кинограф".
За период своей творческой деятельности он снял более 400 рекламных роликов.
Более того, павший герой получил 350 наград креативных рекламных фестивалей, в частности, Каннские львы, Epica, Eurobest, Golden Drum и многих других.
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