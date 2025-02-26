На поле боя погиб режиссер Виталий Кокошко
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Культура
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На поле боя погиб режиссер Виталий Кокошко

Виталий Кокошко
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Источник:  online.ua

Защищая независимость Украины, на фронте отдал свою жизнь режиссер, владелец агенства-студии "Кинограф", один из ветеранов украинской рекламной индустрии Виталий Кокошко.

Главные тезисы

  • Воин был выдающимся и талантливым режиссером.
  • За свою жизнь Кокошко получил 350 наград креативных рекламных фестивалей, таких как Каннские львы, Epica, Eurobest, Golden Drum и другие.

Что известно о гибели Виталия Кокошко

Трагическое известие сообщила дочь павшего воина Ольга Кокошко. По словам женщины, это произошло в части 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

Мой отец был человек большой души и сердца, поэтому наши души и сердца так сильно болят от его потери. Спасибо за поддержку, — написала она.

Ольга Кокошко также отметила, что детали о дате и месте прощания с ее погибшим отцом сообщат позже.

На новость о гибели Кокошка отреагировали организаторы кинофестиваля "Кинооко".

Он был одним из ветеранов украинской рекламной индустрии, режиссером и владельцем агентства-студии "Кинограф"… Соболезнования родственникам и многочисленным коллегам Виталия, — сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/vitaliy.kokoshko

Напомним, около 20 лет назад Виталий Кокошко основал рекламное агентство "Кинограф".

За период своей творческой деятельности он снял более 400 рекламных роликов.

Более того, павший герой получил 350 наград креативных рекламных фестивалей, в частности, Каннские львы, Epica, Eurobest, Golden Drum и многих других.

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