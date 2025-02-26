На поле боя погиб режиссер Виталий Кокошко

Защищая независимость Украины, на фронте отдал свою жизнь режиссер, владелец агенства-студии "Кинограф", один из ветеранов украинской рекламной индустрии Виталий Кокошко.

Что известно о гибели Виталия Кокошко

Трагическое известие сообщила дочь павшего воина Ольга Кокошко. По словам женщины, это произошло в части 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

Мой отец был человек большой души и сердца, поэтому наши души и сердца так сильно болят от его потери. Спасибо за поддержку, — написала она. Поделиться

Ольга Кокошко также отметила, что детали о дате и месте прощания с ее погибшим отцом сообщат позже.

На новость о гибели Кокошка отреагировали организаторы кинофестиваля "Кинооко".

Он был одним из ветеранов украинской рекламной индустрии, режиссером и владельцем агентства-студии "Кинограф"… Соболезнования родственникам и многочисленным коллегам Виталия, — сказано в сообщении. Поделиться

Фото: facebook.com/vitaliy.kokoshko

Напомним, около 20 лет назад Виталий Кокошко основал рекламное агентство "Кинограф".

За период своей творческой деятельности он снял более 400 рекламных роликов.