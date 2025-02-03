Летчик-истребитель Воздушных сил ВСУ Иван Болотов погиб на фронте

Во время выполнения боевого задания погиб 24-летний летчик-истребитель Иван Болотов. Он почти три года защищал Украину от российских окупантов.
Главные тезисы
- Иван Болотов — 24-летний летчик-истребитель, погибший на фронте, защищая Украину от российских оккупантов.
- Болотов известен как грамотный и опытный воин, беспощадно отражавший нападения оккупантов на всех направлениях фронта.
На фронте погиб лётчик Иван Болотов
Об этом сообщает 831 бригада тактической авиации в Facebook.
С грустью сообщаем о непоправимой потере… Не вернулся из боевой задачи наш собрат, великий патриот своей страны — летчик-истребитель Воздушных Сил капитан Иван Болотов.
Болотову было 24 года, и о нем говорят, как о грамотном и опытном воине, беспощадно избивавшем оккупанта на всех его подступах и направлениях фронта.
Погиб летчик Андрей Пильщиков
В Житомирской области столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. В результате авиакатастрофы погиб известный летчик Андрей Пильщиков с позывным "Джус".
Об этом сообщает Государственное бюро расследований и Воздушные силы ВСУ.
Авиакатастрофа произошла 25 августа 2023 накануне Дня авиации Украины. Во время выполнения боевого задания в небе вблизи Житомира столкнулись два самолета L-39. Погибли три украинских пилота.
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