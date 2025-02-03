Льотчик-винищувач Повітряних сил ЗСУ Іван Болотов загинув на фронті

Під час виконання бойового завдання загинув 24 річний льотчик-винищувач Іван Болотов. Він майже три роки боронив Україну від російських окупантів.
Головні тези:
- 24-річний льотчик-винищувач Іван Болотов загинув на фронті, захищаючи Україну від окупантів.
- Він відомий як грамотний та досвідчений воїн, який безжально відбивав напади окупантів.
На фронті загинув льотчик Іван Болотов
Про це повідомляє 831 бригада тактичної авіації у Facebook.
Із сумом повідомляємо про непоправну втрату…Не повернувся з бойового завдання наш побратим, великий патріот своєї країни — льотчик-винищувач Повітряних Сил капітан Іван Болотов.
Болотову було 24 роки, і про нього говорять, як про грамотного та досвідченого воїна, який нещадно бив окупанта на усіх його підступах та напрямках фронту.
Загинув льотчик Андрій Пільщиков
У Житомирській області зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Внаслідок авіакатастрофи загинув відомий льотчик Андрій Пільщиков з позивним "Джус".
Про це повідомляють Державне бюро розслідувань та Повітряні сили ЗСУ.
Авіакатастрофа сталася 25 серпня 2023 року напередодні Дня авіації України. Під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіштовхнулися два літаки L-39. Загинули три українських пілоти.
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