Льотчик-винищувач Повітряних сил ЗСУ Іван Болотов загинув на фронті

Під час виконання бойового завдання загинув 24 річний льотчик-винищувач Іван Болотов. Він майже три роки боронив Україну від російських окупантів.

На фронті загинув льотчик Іван Болотов

Про це повідомляє 831 бригада тактичної авіації у Facebook.

Із сумом повідомляємо про непоправну втрату…Не повернувся з бойового завдання наш побратим, великий патріот своєї країни — льотчик-винищувач Повітряних Сил капітан Іван Болотов.

Болотову було 24 роки, і про нього говорять, як про грамотного та досвідченого воїна, який нещадно бив окупанта на усіх його підступах та напрямках фронту.

Льотчики не вмирають, вони навіки залишаються в небі... Висловлюємо співчуття рідним Івана, він загинув у бою, як Герой. Він залишиться для нас прикладом високої мужності, незламності та жаги до перемоги. Поширити

Загинув льотчик Андрій Пільщиков

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Про це повідомляють Державне бюро розслідувань та Повітряні сили ЗСУ.