Льотчик-винищувач Повітряних сил ЗСУ Іван Болотов загинув на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Льотчик-винищувач Повітряних сил ЗСУ Іван Болотов загинув на фронті

Болотов
Джерело:  online.ua

Під час виконання бойового завдання загинув 24 річний льотчик-винищувач Іван Болотов. Він майже три роки боронив Україну від російських окупантів.

Головні тези:

  • 24-річний льотчик-винищувач Іван Болотов загинув на фронті, захищаючи Україну від окупантів.
  • Він відомий як грамотний та досвідчений воїн, який безжально відбивав напади окупантів.

На фронті загинув льотчик Іван Болотов

Про це повідомляє 831 бригада тактичної авіації у Facebook.

Із сумом повідомляємо про непоправну втрату…Не повернувся з бойового завдання наш побратим, великий патріот своєї країни — льотчик-винищувач Повітряних Сил капітан Іван Болотов.

Болотову було 24 роки, і про нього говорять, як про грамотного та досвідченого воїна, який нещадно бив окупанта на усіх його підступах та напрямках фронту.

Льотчики не вмирають, вони навіки залишаються в небі... Висловлюємо співчуття рідним Івана, він загинув у бою, як Герой. Він залишиться для нас прикладом високої мужності, незламності та жаги до перемоги.

Загинув льотчик Андрій Пільщиков

У Житомирській області зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Внаслідок авіакатастрофи загинув відомий льотчик Андрій Пільщиков з позивним "Джус".

Про це повідомляють Державне бюро розслідувань та Повітряні сили ЗСУ.

Авіакатастрофа сталася 25 серпня 2023 року напередодні Дня авіації України. Під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіштовхнулися два літаки L-39. Загинули три українських пілоти.

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