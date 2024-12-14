Льотчик 299-ї бригади тактичної авіації загинув під час виконання бойового завдання

14 грудня під час виконання бойового завдання загинув льотчик 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил Збройних сил України. Поки що ні його ім'я, ні обставини загибелі не оприлюднені.
Головні тези:
- Льотчик 299-ї бригади загинув на виконанні бойового завдання в умовах активної протидії ворога.
- Українські пілоти працюють на межі можливостей, використовуючи всі наявні засоби ураження іноземного виробництва.
- Війна триває, підтримуйте військо, шануйте тих, хто віддав найдорожче за майбутнє наших дітей!
Український льотчик загинув під час бойового вильоту
Про це повідомило командування Повітряних сил.
Сьогодні не повернувся з бойового завдання молодий український пілот — льотчик 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, який бив окупанта на найгарячіших напрямках фронту.
У Повітряних силах наголосили, що пілоти тактичної авіації ЗСУ працюють на межі можливостей, використовуючи всі наявні засоби ураження іноземного виробництва. Льотчики завдають ударів в умовах активної протидії ворога, для якісного виконання завдань їм постійно доводиться входити в зону дії ворожої протиповітряної оборони, витримувати високі перевантаження під час небезпечних місій.
У командуванні закликають українців підтримувати Сили оборони, адже війна триває.
Раніше цього дня представники окупантів на ТОТ Херсонщини заявляли, що збили літак ЗСУ північніше Херсона.
299-а бригада тактичної авіації має на озброєнні фронтові штурмовики Су-25 різних модифікацій.
Український пілот Олексій Месь загинув у повітряному бою
Загинув льотчик Повітряних Сил Збройних Сил України Олексій Месь. Він героїчно провів свій останній бій в небі 26 серпня: Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.
Про це повідомило Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
Олексій Месь був сильним і відданим воїном, висококласним льотчиком, лідером на землі і в небі, добрим другом, люблячим сином, батьком, чоловіком, патріотом своєї країни.
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