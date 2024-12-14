Льотчик 299-ї бригади тактичної авіації загинув під час виконання бойового завдання
Категорія
Україна
Дата публікації

Льотчик 299-ї бригади тактичної авіації загинув під час виконання бойового завдання

Повітряні Сили ЗСУ
Cу-25

14 грудня під час виконання бойового завдання загинув льотчик 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил Збройних сил України. Поки що ні його ім'я, ні обставини загибелі не оприлюднені.

Головні тези:

  • Льотчик 299-ї бригади загинув на виконанні бойового завдання в умовах активної протидії ворога.
  • Українські пілоти працюють на межі можливостей, використовуючи всі наявні засоби ураження іноземного виробництва.
  • Війна триває, підтримуйте військо, шануйте тих, хто віддав найдорожче за майбутнє наших дітей!

Український льотчик загинув під час бойового вильоту

Про це повідомило командування Повітряних сил.

Сьогодні не повернувся з бойового завдання молодий український пілот — льотчик 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, який бив окупанта на найгарячіших напрямках фронту.

У Повітряних силах наголосили, що пілоти тактичної авіації ЗСУ працюють на межі можливостей, використовуючи всі наявні засоби ураження іноземного виробництва. Льотчики завдають ударів в умовах активної протидії ворога, для якісного виконання завдань їм постійно доводиться входити в зону дії ворожої протиповітряної оборони, витримувати високі перевантаження під час небезпечних місій.

У командуванні закликають українців підтримувати Сили оборони, адже війна триває.

Війна триває, підтримуйте військо, шануйте тих, хто віддав найдорожче за майбутнє наших дітей! Наша Свобода та Незалежність дається нам дорогою ціною. Нам потрібно достатньо засобів та зброї та більше рішучості від наших партнерів, для досягнення справедливого миру в Україні! Ми обов’язково помстимося за кожного українця!

Раніше цього дня представники окупантів на ТОТ Херсонщини заявляли, що збили літак ЗСУ північніше Херсона.

299-а бригада тактичної авіації має на озброєнні фронтові штурмовики Су-25 різних модифікацій.

Український пілот Олексій Месь загинув у повітряному бою

Загинув льотчик Повітряних Сил Збройних Сил України Олексій Месь. Він героїчно провів свій останній бій в небі 26 серпня: Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.

Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя.

Про це повідомило Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

Олексій Месь був сильним і відданим воїном, висококласним льотчиком, лідером на землі і в небі, добрим другом, люблячим сином, батьком, чоловіком, патріотом своєї країни.

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