Летчик 299-й бригады тактической авиации погиб во время выполнения боевого задания

14 декабря во время выполнения боевого задания погиб лётчик 299-й бригады тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Пока что ни его имя, ни обстоятельства гибели не обнародованы.
Главные тезисы
- Украинский летчик 299-й бригады погиб во время выполнения боевого задания, детали гибели пока не раскрыты.
- Пилоты тактической авиации ВСУ работают на грани возможностей, используя средства иностранного производства в условиях активного противодействия врагу.
- Поддерживайте украинские Силы обороны, уважайте тех, кто жертвует своей жизнью за будущее нации.
Украинский летчик погиб во время боевого вылета
Об этом сообщило командование Воздушных сил.
Сегодня не вернулся с боевой задачи молодой украинский пилот — летчик 299-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, избивавший оккупанта на самых горячих направлениях фронта.
В Воздушных силах отметили, что пилоты тактической авиации ВСУ работают на грани возможностей, используя все средства поражения иностранного производства. Летчики наносят удары в условиях активного противодействия врагу, для качественного выполнения задач им постоянно приходится входить в зону действия вражеской противовоздушной обороны, выдерживать высокие перегрузки во время опасных миссий.
В командовании призывают украинцев поддерживать Силы обороны, ведь война продолжается.
Ранее в этот день представители оккупантов на ТОТ Херсонщины заявляли, что сбили самолет ВСУ севернее Херсона.
299-я бригада тактической авиации имеет на вооружении фронтовые штурмовики Су-25 разных модификаций.
Украинский пилот Алексей Месь погиб в воздушном бою
Погиб летчик Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Алексей Месь. Он героически провел свое последнее сражение в небе 26 августа: Алексей во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара уничтожил три крылатые ракеты и один ударный БпЛА.
Об этом сообщило Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины.
Алексей Месь был сильным и преданным воином, высококлассным лётчиком, лидером на земле и в небе, добрым другом, любящим сыном, отцом, мужем, патриотом своей страны.
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