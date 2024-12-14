Летчик 299-й бригады тактической авиации погиб во время выполнения боевого задания

14 декабря во время выполнения боевого задания погиб лётчик 299-й бригады тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Пока что ни его имя, ни обстоятельства гибели не обнародованы.

Украинский летчик погиб во время боевого вылета

Об этом сообщило командование Воздушных сил.

Сегодня не вернулся с боевой задачи молодой украинский пилот — летчик 299-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, избивавший оккупанта на самых горячих направлениях фронта.

В Воздушных силах отметили, что пилоты тактической авиации ВСУ работают на грани возможностей, используя все средства поражения иностранного производства. Летчики наносят удары в условиях активного противодействия врагу, для качественного выполнения задач им постоянно приходится входить в зону действия вражеской противовоздушной обороны, выдерживать высокие перегрузки во время опасных миссий.

В командовании призывают украинцев поддерживать Силы обороны, ведь война продолжается.

Война продолжается, поддерживайте войско, чтите тех, кто отдал самое дорогое за будущее наших детей! Наша свобода и независимость дается нам дорогой ценой. Нам нужно достаточно средств и оружия и больше решительности наших партнеров, для достижения справедливого мира в Украине! Мы обязательно отомстим за каждого украинца! Поделиться

Ранее в этот день представители оккупантов на ТОТ Херсонщины заявляли, что сбили самолет ВСУ севернее Херсона.

299-я бригада тактической авиации имеет на вооружении фронтовые штурмовики Су-25 разных модификаций.

Украинский пилот Алексей Месь погиб в воздушном бою

Погиб летчик Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Алексей Месь. Он героически провел свое последнее сражение в небе 26 августа: Алексей во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара уничтожил три крылатые ракеты и один ударный БпЛА.

Алексей спас украинцев от смертоносных российских ракет. Поделиться

Об этом сообщило Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины.