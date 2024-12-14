Летчик 299-й бригады тактической авиации погиб во время выполнения боевого задания
Категория
Украина
Дата публикации

Летчик 299-й бригады тактической авиации погиб во время выполнения боевого задания

Воздушные Силы ВСУ
Су-25
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14 декабря во время выполнения боевого задания погиб лётчик 299-й бригады тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Пока что ни его имя, ни обстоятельства гибели не обнародованы.

Главные тезисы

  • Украинский летчик 299-й бригады погиб во время выполнения боевого задания, детали гибели пока не раскрыты.
  • Пилоты тактической авиации ВСУ работают на грани возможностей, используя средства иностранного производства в условиях активного противодействия врагу.
  • Поддерживайте украинские Силы обороны, уважайте тех, кто жертвует своей жизнью за будущее нации.

Украинский летчик погиб во время боевого вылета

Об этом сообщило командование Воздушных сил.

Сегодня не вернулся с боевой задачи молодой украинский пилот — летчик 299-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, избивавший оккупанта на самых горячих направлениях фронта.

В Воздушных силах отметили, что пилоты тактической авиации ВСУ работают на грани возможностей, используя все средства поражения иностранного производства. Летчики наносят удары в условиях активного противодействия врагу, для качественного выполнения задач им постоянно приходится входить в зону действия вражеской противовоздушной обороны, выдерживать высокие перегрузки во время опасных миссий.

В командовании призывают украинцев поддерживать Силы обороны, ведь война продолжается.

Война продолжается, поддерживайте войско, чтите тех, кто отдал самое дорогое за будущее наших детей! Наша свобода и независимость дается нам дорогой ценой. Нам нужно достаточно средств и оружия и больше решительности наших партнеров, для достижения справедливого мира в Украине! Мы обязательно отомстим за каждого украинца!

Ранее в этот день представители оккупантов на ТОТ Херсонщины заявляли, что сбили самолет ВСУ севернее Херсона.

299-я бригада тактической авиации имеет на вооружении фронтовые штурмовики Су-25 разных модификаций.

Украинский пилот Алексей Месь погиб в воздушном бою

Погиб летчик Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Алексей Месь. Он героически провел свое последнее сражение в небе 26 августа: Алексей во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара уничтожил три крылатые ракеты и один ударный БпЛА.

Алексей спас украинцев от смертоносных российских ракет.

Об этом сообщило Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины.

Алексей Месь был сильным и преданным воином, высококлассным лётчиком, лидером на земле и в небе, добрым другом, любящим сыном, отцом, мужем, патриотом своей страны.

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