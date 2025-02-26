На полі бою загинув режисер Віталій Кокошко
Категорія
Культура
Дата публікації

На полі бою загинув режисер Віталій Кокошко

Віталій Кокошко
Джерело:  online.ua

Захищаючи незалежність України, на фронті віддав своє життя режисер, власник агенції-студії "Кінограф", один із ветеранів української рекламної індустрії Віталій Кокошко. 

Головні тези:

  • Він був видатним та талановитим режисером.
  • За своє життя Кокошко отримав 350 нагород креативних рекламних фестивалів, таких як “Каннські леви”, Epica, Eurobest, Golden Drum та інші.

Що відомо про загибель Віталія Кокошка

Трагічну звістку повідомила донька полеглого воїна Ольга Кокошко. За словами жінки, це сталося у частині 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

Мій тато був людиною великої душі й серця, тому наші душі й серця так сильно болять від його втрати. Дякую за підтримку, — написала вона.

Ольга Кокошко також зазначила, що деталі про дату та місце прощання з її загиблим батьком повідомлять пізніше.

На новину про загибель Кокошка відреагували організатори кінофестивалю "Кінооко".

Він був одним із ветеранів української рекламної індустрії, режисером та власником агенції-студії "Кінограф"…Співчуття родичам та багаточисельним колегам Віталія, — йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/vitaliy.kokoshko

Нагадаємо, близько 20 років тому Віталій Кокошко заснував рекламне агентство "Кінограф".

За період своєї творчої діяльності він зняв понад 400 рекламних роликів.

Ба більше, полеглий герой отримав 350 нагород креативних рекламних фестивалів, зокрема, Каннські леви, Epica, Eurobest, Golden Drum та багатьох інших. 

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Льотчик-винищувач Повітряних сил ЗСУ Іван Болотов загинув на фронті
Болотов
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На війні загинув командир групи спецпризначення "Гострі картузи" Антон Спіцин
Спіцин
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На фронті загинув український воїн Максим "Єнот" Ємець
Максим "Єнот" Ємець загинув на фронті

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?