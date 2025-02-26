На полі бою загинув режисер Віталій Кокошко

Захищаючи незалежність України, на фронті віддав своє життя режисер, власник агенції-студії "Кінограф", один із ветеранів української рекламної індустрії Віталій Кокошко.
Головні тези:
- Він був видатним та талановитим режисером.
- За своє життя Кокошко отримав 350 нагород креативних рекламних фестивалів, таких як “Каннські леви”, Epica, Eurobest, Golden Drum та інші.
Що відомо про загибель Віталія Кокошка
Трагічну звістку повідомила донька полеглого воїна Ольга Кокошко. За словами жінки, це сталося у частині 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.
Ольга Кокошко також зазначила, що деталі про дату та місце прощання з її загиблим батьком повідомлять пізніше.
На новину про загибель Кокошка відреагували організатори кінофестивалю "Кінооко".
Нагадаємо, близько 20 років тому Віталій Кокошко заснував рекламне агентство "Кінограф".
За період своєї творчої діяльності він зняв понад 400 рекламних роликів.
Ба більше, полеглий герой отримав 350 нагород креативних рекламних фестивалів, зокрема, Каннські леви, Epica, Eurobest, Golden Drum та багатьох інших.
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