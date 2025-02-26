На полі бою загинув режисер Віталій Кокошко

Захищаючи незалежність України, на фронті віддав своє життя режисер, власник агенції-студії "Кінограф", один із ветеранів української рекламної індустрії Віталій Кокошко.

Що відомо про загибель Віталія Кокошка

Трагічну звістку повідомила донька полеглого воїна Ольга Кокошко. За словами жінки, це сталося у частині 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

Мій тато був людиною великої душі й серця, тому наші душі й серця так сильно болять від його втрати. Дякую за підтримку, — написала вона. Поширити

Ольга Кокошко також зазначила, що деталі про дату та місце прощання з її загиблим батьком повідомлять пізніше.

На новину про загибель Кокошка відреагували організатори кінофестивалю "Кінооко".

Він був одним із ветеранів української рекламної індустрії, режисером та власником агенції-студії "Кінограф"…Співчуття родичам та багаточисельним колегам Віталія, — йдеться в повідомленні. Поширити

Фото: facebook.com/vitaliy.kokoshko

Нагадаємо, близько 20 років тому Віталій Кокошко заснував рекламне агентство "Кінограф".

За період своєї творчої діяльності він зняв понад 400 рекламних роликів.