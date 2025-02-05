На фронті загинув український воїн Максим "Єнот" Ємець

5 лютого стало відомо, що своє життя за незалежність України на полі бою віддав захисник Максим "Єнот" Ємець. Про це повідомила кохана військового Оксана Рубаняк.
Головні тези:
- Максим Ємець загинув, стримуючи наступ армії РФ на Покровському напрямку.
- Кохана воїна розповіла, якою унікальною та сміливою людиною був Максим.
- 4 лютого військовий встиг опублікувати свій останній вірш.
Максим "Єнот" Ємець загинув на фронті
Кохана військового повідомила, що загиблий захисник воював на багатьох напрямках фронту, однак загинув на Покровському.
За словами дівчини, їхня перша зустріч відбулася на одному з напрямків на фронті: все сталося раптово і неочікувано.
Попри це, закохані намагалися зберігати все в таємниці до кінця.
Варто зазначити, що 4 лютого Максим "Єнот" Ємець опублікував на своїй сторінці у Фейсбук останній вірш, який починається словами “Живи тут і зараз…”:
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