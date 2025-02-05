На фронті загинув український воїн Максим "Єнот" Ємець
Категорія
Україна
Дата публікації

На фронті загинув український воїн Максим "Єнот" Ємець

Максим "Єнот" Ємець загинув на фронті
Джерело:  online.ua

5 лютого стало відомо, що своє життя за незалежність України на полі бою віддав захисник Максим "Єнот" Ємець. Про це повідомила кохана військового Оксана Рубаняк.

Головні тези:

  • Максим Ємець загинув, стримуючи наступ армії РФ на Покровському напрямку.
  • Кохана воїна розповіла, якою унікальною та сміливою людиною був Максим.
  • 4 лютого військовий встиг опублікувати свій останній вірш.

Максим "Єнот" Ємець загинув на фронті

Кохана військового повідомила, що загиблий захисник воював на багатьох напрямках фронту, однак загинув на Покровському.

Ти був воїном, про якого має дізнатися світ. Ти був борцем, віддав все своє життя війні. Я щиро захоплююся і поважаю твій шлях. Ти був тим, кому не байдуже, вкладався максимально у боротьбу, ти жив нею. Як і крайній час жив творчістю. Я видам твою збірку, котра практично на фінальному етапі. Я розкажу про тебе світу. Я нестиму тебе у своєму серці, котре не бʼється з моменту твоєї загибелі, — написала Оксана Рубаняк.

За словами дівчини, їхня перша зустріч відбулася на одному з напрямків на фронті: все сталося раптово і неочікувано.

Попри це, закохані намагалися зберігати все в таємниці до кінця.

Ти робив мене щасливою, спокійнішою, жіночною, ти приймав мене абсолютно і підтримував у кожній справі. Ти вмів кохати так, як ніхто. Ти особливий, і я це постійно тобі повторювала. Твоє ставлення, життєві погляди, діяльність викликає тотальну повагу.

Варто зазначити, що 4 лютого Максим "Єнот" Ємець опублікував на своїй сторінці у Фейсбук останній вірш, який починається словами “Живи тут і зараз…”:

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