На фронте погиб украинский воин Максим "Енот" Емец

5 февраля стало известно, что свою жизнь за независимость Украины на поле боя отдал защитник Максим "Енот" Емец. Об этом сообщила возлюбленная военного Оксана Рубаняк.
Главные тезисы
- Максим Емец погиб, сдерживая наступление армии РФ на Покровском направлении.
- Возлюбленная воина рассказала, каким уникальным и смелым человеком был Максим.
- 4 февраля военный успел опубликовать свое последнее стихотворение.
Максим "Енот" Емец погиб на фронте
Любимая военного сообщила, что погибший защитник воевал по многих направлениях фронта, однако погиб на Покровском.
По словам девушки, их первая встреча состоялась в одном из направлений фронта: все произошло внезапно и неожиданно.
Несмотря на это, влюбленные пытались хранить все в тайне до конца.
Стоит отметить, что 4 февраля Максим "Енот" Емец опубликовал на своей странице в Фейсбуке последнее стихотворение, которое начинается словами "Живи здесь и сейчас…":
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