На фронте погиб украинский воин Максим "Енот" Емец
Категория
Украина
Дата публикации

На фронте погиб украинский воин Максим "Енот" Емец

Максим "Енот" Емец погиб на фронте
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Источник:  online.ua

5 февраля стало известно, что свою жизнь за независимость Украины на поле боя отдал защитник Максим "Енот" Емец. Об этом сообщила возлюбленная военного Оксана Рубаняк.

Главные тезисы

  • Максим Емец погиб, сдерживая наступление армии РФ на Покровском направлении.
  • Возлюбленная воина рассказала, каким уникальным и смелым человеком был Максим.
  • 4 февраля военный успел опубликовать свое последнее стихотворение.

Максим "Енот" Емец погиб на фронте

Любимая военного сообщила, что погибший защитник воевал по многих направлениях фронта, однако погиб на Покровском.

Ты был воином, о котором должен узнать мир. Ты был борцом, отдал всю свою жизнь войне. Я искренне восхищаюсь и уважаю твой путь. Ты был тем, кому не все равно, вкладывался максимально в борьбу, ты жил ею. Как и в последнее время жил творчеством. Я опубликую твой сборник, он практически на финальном этапе. Я расскажу о тебе миру. Я буду нести тебя в своем сердце, которое не бьется с момента твоей гибели, — написала Оксана Рубаняк.

По словам девушки, их первая встреча состоялась в одном из направлений фронта: все произошло внезапно и неожиданно.

Несмотря на это, влюбленные пытались хранить все в тайне до конца.

Ты делал меня счастливее, спокойнее, женственнее, ты принимал меня абсолютно и поддерживал в каждом деле. Ты умел любить так, как никто. Ты особенный, и я это тебе постоянно повторяла. Твое отношение, жизненные взгляды, деятельность вызывает тотальное уважение.

Стоит отметить, что 4 февраля Максим "Енот" Емец опубликовал на своей странице в Фейсбуке последнее стихотворение, которое начинается словами "Живи здесь и сейчас…":

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