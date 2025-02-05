На фронте погиб украинский воин Максим "Енот" Емец

5 февраля стало известно, что свою жизнь за независимость Украины на поле боя отдал защитник Максим "Енот" Емец. Об этом сообщила возлюбленная военного Оксана Рубаняк.

Максим "Енот" Емец погиб на фронте

Любимая военного сообщила, что погибший защитник воевал по многих направлениях фронта, однако погиб на Покровском.

Ты был воином, о котором должен узнать мир. Ты был борцом, отдал всю свою жизнь войне. Я искренне восхищаюсь и уважаю твой путь. Ты был тем, кому не все равно, вкладывался максимально в борьбу, ты жил ею. Как и в последнее время жил творчеством. Я опубликую твой сборник, он практически на финальном этапе. Я расскажу о тебе миру. Я буду нести тебя в своем сердце, которое не бьется с момента твоей гибели, — написала Оксана Рубаняк. Поделиться

По словам девушки, их первая встреча состоялась в одном из направлений фронта: все произошло внезапно и неожиданно.

Несмотря на это, влюбленные пытались хранить все в тайне до конца.

Ты делал меня счастливее, спокойнее, женственнее, ты принимал меня абсолютно и поддерживал в каждом деле. Ты умел любить так, как никто. Ты особенный, и я это тебе постоянно повторяла. Твое отношение, жизненные взгляды, деятельность вызывает тотальное уважение. Поделиться

Стоит отметить, что 4 февраля Максим "Енот" Емец опубликовал на своей странице в Фейсбуке последнее стихотворение, которое начинается словами "Живи здесь и сейчас…":