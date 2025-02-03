На війні загинув командир групи спецпризначення "Гострі картузи" Антон Спіцин

На війні Росії проти України загинув співзасновник та командир групи спеціального призначення «Гострі картузи» Антон Спіцин.
Головні тези:
- Антон Спіцин, командир групи спецпризначення “Гострі картузи”, загинув на фронті під час війни Росії проти України.
- Волонтери називають Антона Спіцина одним з кращих українських операторів FPV, який відправив сотні російських загарбників до пекла.
- Загибель командира “Гострих картузів” є великою втратою для України та української армії.
Антон Спіцин загинув на фронті
Про трагічну подію повідомив його брат Олександр.
Волонтер Сергій Стерненко назвав загиблого військового "одним з кращих українських операторів FPV".
Ми багато допомагали Антону та його підрозділу. Він відправив до пекла, напевно, сотні російських загарбників. Це велика втрата для України, — пригадав волонтер.
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