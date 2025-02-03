На війні загинув командир групи спецпризначення "Гострі картузи" Антон Спіцин
Категорія
Україна
Дата публікації

На війні загинув командир групи спецпризначення "Гострі картузи" Антон Спіцин

Спіцин
Джерело:  online.ua

На війні Росії проти України загинув співзасновник та командир групи спеціального призначення «Гострі картузи» Антон Спіцин.

Головні тези:

  • Антон Спіцин, командир групи спецпризначення “Гострі картузи”, загинув на фронті під час війни Росії проти України.
  • Волонтери називають Антона Спіцина одним з кращих українських операторів FPV, який відправив сотні російських загарбників до пекла.
  • Загибель командира “Гострих картузів” є великою втратою для України та української армії.

Антон Спіцин загинув на фронті

Про трагічну подію повідомив його брат Олександр.

Сьогодні для мене найчорніший і найтяжчий день у житті. Сьогодні мене покинув мій рідний брат. Найближча та найрідніша для мене людина. Важко писати та згадувати життя Антона, проте він жив героєм і помер героєм... У бою отримав поранення, несумісні з життям, і назавжди пішов на небеса... Спи спокійно, брате.

Волонтер Сергій Стерненко назвав загиблого військового "одним з кращих українських операторів FPV".

Ми багато допомагали Антону та його підрозділу. Він відправив до пекла, напевно, сотні російських загарбників. Це велика втрата для України, — пригадав волонтер.

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