На війні загинув командир групи спецпризначення "Гострі картузи" Антон Спіцин

Сьогодні для мене найчорніший і найтяжчий день у житті. Сьогодні мене покинув мій рідний брат. Найближча та найрідніша для мене людина. Важко писати та згадувати життя Антона, проте він жив героєм і помер героєм... У бою отримав поранення, несумісні з життям, і назавжди пішов на небеса... Спи спокійно, брате.