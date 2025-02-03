На войне погиб командир группы спецназначения "Острые козырьки" Антон Спицын

Сегодня для меня самый черный и тяжелый день в жизни. Сегодня меня покинул мой родной брат. Самый близкий и самый родной для меня человек. Трудно писать и вспоминать жизнь Антона, однако он жил героем и умер героем... В бою получил ранения, несовместимые с жизнью, и навсегда ушел на небеса... Спи спокойно, брат.