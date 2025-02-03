На войне погиб командир группы спецназначения "Острые козырьки" Антон Спицын
Категория
Украина
Дата публикации

На войне погиб командир группы спецназначения "Острые козырьки" Антон Спицын

Спицын
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

На войне России против Украины погиб соучредитель и командир группы специального назначения "Острые козырьки" Антон Спицын.

Главные тезисы

  • Антон Спицын, командир группы спецназначения “Острые козырьки”, погиб на фронте во время войны России против Украины, что стало большой потерей для украинской армии.
  • Волонтеры отмечают, что Антон Спицын был одним из лучших украинских операторов FPV и активно принимал участие в отправке российских захватчиков в ад.

Антон Спицын погиб на фронте

О трагическом событии сообщил его брат Александр.

Сегодня для меня самый черный и тяжелый день в жизни. Сегодня меня покинул мой родной брат. Самый близкий и самый родной для меня человек. Трудно писать и вспоминать жизнь Антона, однако он жил героем и умер героем... В бою получил ранения, несовместимые с жизнью, и навсегда ушел на небеса... Спи спокойно, брат.

Волонтер Сергей Стерненко назвал погибшего военного "одним из лучших украинских операторов FPV".

Мы много помогали Антону и его подразделению. Он отправил в ад, наверное, сотни русских захватчиков. Это большая потеря для Украины, — вспомнил волонтер.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Летчик 299-й бригады тактической авиации погиб во время выполнения боевого задания
Воздушные Силы ВСУ
Су-25
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский кинорежиссер Станислав Притула погиб на фронте
Станислав Притула отдал свою жизнь за Украину
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Летчик-истребитель Воздушных сил ВСУ Иван Болотов погиб на фронте
Болотов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?