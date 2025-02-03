На войне погиб командир группы спецназначения "Острые козырьки" Антон Спицын

На войне России против Украины погиб соучредитель и командир группы специального назначения "Острые козырьки" Антон Спицын.
Главные тезисы
- Антон Спицын, командир группы спецназначения “Острые козырьки”, погиб на фронте во время войны России против Украины, что стало большой потерей для украинской армии.
- Волонтеры отмечают, что Антон Спицын был одним из лучших украинских операторов FPV и активно принимал участие в отправке российских захватчиков в ад.
Антон Спицын погиб на фронте
О трагическом событии сообщил его брат Александр.
Волонтер Сергей Стерненко назвал погибшего военного "одним из лучших украинских операторов FPV".
Мы много помогали Антону и его подразделению. Он отправил в ад, наверное, сотни русских захватчиков. Это большая потеря для Украины, — вспомнил волонтер.
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