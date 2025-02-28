На полі бою загинув Василь Ратушний

Захищаючи український народ від російської навали, загинув Василь Ратушний – син письменниці Світлани Поваляєвої та брат загиблого у 2022 році київського активіста Романа Ратушного. Полеглому воїну було 28.
Головні тези:
- Оператор безпілотних авіаційних комплексів бригади “Птахи Мадяра”, Василь Ратушний знищив велику кількість ворогів за час війни з Росією.
- Воїн був активним учасником Революції Гідності та захищав Україну під час АТО/ООС.
Що відомо про загибель Василя Ратушного
Трагічну звістку повідомила мати загиблого героя Світлана Поваляєва.
Василь Ратушний був оператором безпілотних авіаційних комплексів бригади “Птахи Мадяра” .
Мати загиблого воїна опублікувала скріншот нещодавнього листування зі старшим сином.
Тоді боєць розповідав про результати своєї бойової роботи та знищення великої кількості російських загарбників безпосередньо на полі бою.
Василь Ратушний був активним учасником Революції Гідності, як і його мати та брат, а також захищав Україну в часи АТО/ООС.
Нагадаємо, 9 червня 2022 року у бою під Ізюмом Харківської області загинув відомий столичний активіст і розвідник 93 ОМБр "Холодний яр" Роман Ратушний.
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