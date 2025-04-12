Погиб 26-летний пилот F-16 Павел Иванов
Категория
Украина
Дата публикации

Погиб 26-летний пилот F-16 Павел Иванов

Воздушные Силы ВСУ
Украина потеряла храброго защитника Павла Иванова
Читати українською

Воздушные силы ВСУ сообщают, что 12 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов.

Главные тезисы

  • Украинские пилоты каждый день рискуют своей жизнью, защищая родную землю.
  • Межведомственная комиссия уже приступила к расследованию обстоятельств трагедии, чтобы выяснить причины гибели героя.

Украина потеряла храброго защитника Павла Иванова

Воздушные силы ВСУ выражают глубокие соболезнования семье Павла.

Что важно понимать, герой погиб прямо на поле боя, защищая родину от российских захватчиков.

Сегодня пилоты F-16 ежедневно выполняют боевые задания на разных направлениях в невероятно сложных условиях, осуществляя истребительное прикрытие авиационных ударных групп и нанося удары по вражеским объектам.

Воздушные силы ВСУ напоминают о том, что украинские пилоты вынуждены работать на максимуме человеческих и технических возможностей, каждый раз рискуя своей жизнью во время выполнения боевых заданий.

Кроме того, указано, что все обстоятельства трагедии устанавливаются межведомственной комиссией, которая уже начала свою работу.

Вечного полета, Герой! — подчеркивают Воздушные силы ВСУ.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Разведка США узнала о количестве китайцев в составе армии РФ
солдат КНР
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Разведка Британии прогнозирует серьезные проблемы для армии РФ
Минобороны Британии
армия РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины отбили массированный штурм РФ в Донецкой области
Еще один штурм армии РФ оказался провальным

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?