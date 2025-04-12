Погиб 26-летний пилот F-16 Павел Иванов

Воздушные силы ВСУ сообщают, что 12 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов.

Украина потеряла храброго защитника Павла Иванова

Воздушные силы ВСУ выражают глубокие соболезнования семье Павла.

Что важно понимать, герой погиб прямо на поле боя, защищая родину от российских захватчиков.

Сегодня пилоты F-16 ежедневно выполняют боевые задания на разных направлениях в невероятно сложных условиях, осуществляя истребительное прикрытие авиационных ударных групп и нанося удары по вражеским объектам. Поделиться

Воздушные силы ВСУ напоминают о том, что украинские пилоты вынуждены работать на максимуме человеческих и технических возможностей, каждый раз рискуя своей жизнью во время выполнения боевых заданий.

Кроме того, указано, что все обстоятельства трагедии устанавливаются межведомственной комиссией, которая уже начала свою работу.