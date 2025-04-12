Загинув 26-річний пілот F-16 Павло Іванов
Категорія
Україна
Дата публікації

Загинув 26-річний пілот F-16 Павло Іванов

Повітряні Сили ЗСУ
Україна втратила хороброго захисника Павла Іванова

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що 12 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний Павло Іванов.

Головні тези:

  • Українські пілоти щодня ризикують своїм життям, захищаючи рідну землю.
  • Міжвідомча комісія вже розпочала розслідування обставин трагедії, щоб з'ясувати причини загибелі героя.

Україна втратила хороброго захисника Павла Іванова

Повітряні сили ЗСУ висловлюють глибокі співчуття родині Павла.

Що важливо розуміти, герой загинув безпосередньо на полі бою, захищаючи батьківщину від російських загарбників.

Сьогодні пілоти F-16 чи не щодня виконують бойові завдання на різних напрямках у неймовірно складних умовах, здійснюючи винищувальне прикриття авіаційних ударних груп та завдаючи ударів по ворожих об’єктах.

Повітряні сили ЗСУ нагадують про те, що українські пілоти вимушені працювати на максимумі людських і технічних можливостей, щоразу ризикуючи своїм життям під час виконання бойових завдань.

Окрім того, вказано, що всі обставини трагедії встановлюються міжвідомчою комісією, яка вже розпочала свою роботу.

Вічного польоту, Герою! — наголошують Повітряні сили ЗСУ.

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