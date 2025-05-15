Воїн ЗСУ і телеведучий Максим Неліпа загинув на фронті

На війні Росії проти України загинув український актор, телеведучий і військовослужбовець Максим Неліпа.
Головні тези:
- Загибель Максима Неліпи стала великою втратою для українського шоу-бізнесу та армії, позначившися на серцях рідних, друзів і прихильників.
- Максим Неліпа був учасником популярних телевізійних проєктів та танцювальних шоу, надаючи глядачам незабутні емоції та радість.
На фронті загинув Максим Неліпа
Про це повідомила дружина Максима, Тома, на своїй сторінці у Fscebook.
“Більше немає з нами Максима, загинув у бою 12 травня. Я пишу це і сама собі не вірю… Так не мало статися!”
Олена Філонова у дописі в соцмережах зазначила:
Заступник генерального директора ФК "Динамо Київ" Максим Радуцький написав: "Макса більше немає…" Та опублікував фото Неліпи з датами народження і загибелі.
Максим Неліпа — український актор та телеведучий, учасник проєктів "Дизель Студіо". На телебаченні він також працював у програмі "Програй мільйон" (ICTV), лотереї "Хто там?" (УТ-1 та 1+1), проєкті "Народна зірка" ("Україна"). Брав участь у "Танцях з зірками" та грав у КВК.
Неліпа вступив до лав ЗСУ у березні 2022 року. Був командиром розвідувального взводу у структурі командування Сухопутних військ.
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