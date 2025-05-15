Воїн ЗСУ і телеведучий Максим Неліпа загинув на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Воїн ЗСУ і телеведучий Максим Неліпа загинув на фронті

Неліпа
Read in English
Джерело:  online.ua

На війні Росії проти України загинув український актор, телеведучий і військовослужбовець Максим Неліпа.

Головні тези:

  • Загибель Максима Неліпи стала великою втратою для українського шоу-бізнесу та армії, позначившися на серцях рідних, друзів і прихильників.
  • Максим Неліпа був учасником популярних телевізійних проєктів та танцювальних шоу, надаючи глядачам незабутні емоції та радість.

На фронті загинув Максим Неліпа

Про це повідомила дружина Максима, Тома, на своїй сторінці у Fscebook.

“Більше немає з нами Максима, загинув у бою 12 травня. Я пишу це і сама собі не вірю… Так не мало статися!”

Олена Філонова у дописі в соцмережах зазначила:

В бою загинув наш колега, телеведучий Макс Неліпа. Не вірю, важка втрата. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Макс, твоя посмішка завжди буде в нашій памʼяті. Спочивай, друже! Слава герою!

Заступник генерального директора ФК "Динамо Київ" Максим Радуцький написав: "Макса більше немає…" Та опублікував фото Неліпи з датами народження і загибелі.

Максим Неліпа

Максим Неліпа — український актор та телеведучий, учасник проєктів "Дизель Студіо". На телебаченні він також працював у програмі "Програй мільйон" (ICTV), лотереї "Хто там?" (УТ-1 та 1+1), проєкті "Народна зірка" ("Україна"). Брав участь у "Танцях з зірками" та грав у КВК.

Неліпа вступив до лав ЗСУ у березні 2022 року. Був командиром розвідувального взводу у структурі командування Сухопутних військ.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
На полі бою загинув режисер Віталій Кокошко
Віталій Кокошко
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На полі бою загинув Василь Ратушний
Василь Ратушний
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Загинув 26-річний пілот F-16 Павло Іванов
Повітряні Сили ЗСУ
Україна втратила хороброго захисника Павла Іванова

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?