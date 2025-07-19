Полковник ВСУ и боевой летчик Константин "Камикадзе" Оборин погиб на фронте

Во время выполнения боевой задачи отдал жизнь за Украину одесский авиатор и боевой летчик полковник Константин "Камикадзе" Оборин. Об этом 19 июля заявили должностные лица и его близкие.
Главные тезисы
- Полковник Константин “Камикадзе” Оборин погиб при выполнении боевой задачи за Украину, отдав жизнь за свою страну.
- Оборин был известен как великий патриот Украины, легендарный летчик и директор авиаклуба “Одесса”.
- Гибель Константина Оборина стала большой потерей для отечественного авиационного сообщества, его подвиги и память чтят в Одессе и по всей стране.
На войне погиб легендарный летчик Константин Оборин
Информацию о гибели полковника Оборина, в частности, распространили городской голова Одессы Геннадий Труханов и глава Одесской ОГА Олег Кипер.
Олег Кипер называет Оборина настоящим патриотом Украины, ветераном войны в Афганистане, участником современной борьбы за независимость, главой Союза ветеранов Афганистана, а также "командиром эскадрильи, защищающей небо над Одесщиной и сбивающей вражеские "шахеды".
По словам дочери погибшего воина, одесской фотографии и видеооператорки Полины Обориной, ее отец погиб в пятницу, 18 июля.
Да, это правда. К сожалению, Камикадзе, нашего папу, дедушки, любимого мужа, легендарного воина, живой легенды… больше нет. Это произошло вчера на нанесении. И так, к сожалению, наш супергерой не бессмертен. Как бы мне хотелось проснуться сегодня и подумать, что это страшный сон.
Как утверждает одесская волонтер Екатерина Ножевникова, после того, как ему исполнилось 60 лет (погиб Оборин 63-летним), полковник регулярно отправлялся в Киев за разрешением на продление службы.
Константин Викторович Оборин был пионером современного любительского воздухоплавания Одессы. Создал и развивал популярный аэроклуб "Одесса". Рекордсмен по прыжкам с парашютом.
В 2014 году, рискуя собственной жизнью, Константин вывез из плена 29 украинских военных.
А в 2022-м, поднявшись в небо над Одессой, выполнил последнюю волю своего ученика — Героя Украины Владислава Бувалкина — развеял его прах над родным городом.
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