Полковник ВСУ и боевой летчик Константин "Камикадзе" Оборин погиб на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Полковник ВСУ и боевой летчик Константин "Камикадзе" Оборин погиб на фронте

Оборин
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Источник:  online.ua

Во время выполнения боевой задачи отдал жизнь за Украину одесский авиатор и боевой летчик полковник Константин "Камикадзе" Оборин. Об этом 19 июля заявили должностные лица и его близкие.

Главные тезисы

  • Полковник Константин “Камикадзе” Оборин погиб при выполнении боевой задачи за Украину, отдав жизнь за свою страну.
  • Оборин был известен как великий патриот Украины, легендарный летчик и директор авиаклуба “Одесса”.
  • Гибель Константина Оборина стала большой потерей для отечественного авиационного сообщества, его подвиги и память чтят в Одессе и по всей стране.

На войне погиб легендарный летчик Константин Оборин

Информацию о гибели полковника Оборина, в частности, распространили городской голова Одессы Геннадий Труханов и глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Очень грустная новость для Одессы. Во время выполнения боевой задачи погиб Константин Оборин — ветеран войны в Афганистане, участник современной борьбы за независимость Украины, директор авиаклуба "Одесса", волонтер, наставник, человек большой души и отваги, — отметил Труханов.

Олег Кипер называет Оборина настоящим патриотом Украины, ветераном войны в Афганистане, участником современной борьбы за независимость, главой Союза ветеранов Афганистана, а также "командиром эскадрильи, защищающей небо над Одесщиной и сбивающей вражеские "шахеды".

По словам дочери погибшего воина, одесской фотографии и видеооператорки Полины Обориной, ее отец погиб в пятницу, 18 июля.

Да, это правда. К сожалению, Камикадзе, нашего папу, дедушки, любимого мужа, легендарного воина, живой легенды… больше нет. Это произошло вчера на нанесении. И так, к сожалению, наш супергерой не бессмертен. Как бы мне хотелось проснуться сегодня и подумать, что это страшный сон.

Как утверждает одесская волонтер Екатерина Ножевникова, после того, как ему исполнилось 60 лет (погиб Оборин 63-летним), полковник регулярно отправлялся в Киев за разрешением на продление службы.

Каждый год он ездил в Киев, чтобы получить разрешение продолжать защиту страны. Когда сотни тысяч молодых "мужчин" прячутся по домам.

Константин Викторович Оборин был пионером современного любительского воздухоплавания Одессы. Создал и развивал популярный аэроклуб "Одесса". Рекордсмен по прыжкам с парашютом.

В 2014 году, рискуя собственной жизнью, Константин вывез из плена 29 украинских военных.

А в 2022-м, поднявшись в небо над Одессой, выполнил последнюю волю своего ученика — Героя Украины Владислава Бувалкина — развеял его прах над родным городом.

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