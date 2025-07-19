Полковник ЗСУ та бойовий льотчик Костянтин "Камікадзе" Оборін загинув на фронті

Під час виконання бойового завдання віддав життя за Україну одеський авіатор й бойовий льотчик полковник Костянтин “Камікадзе” Оборін. Про це 19 липня заявили посадові особи та його близькі.
Головні тези:
- Костянтин Оборін — ветеран війни в Афганістані та учасник сучасної боротьби за незалежність України, загинув у результаті виконання бойового завдання.
- Полковник Оборін був відомий як легендарний льотчик та великий патріот України, який обіймав почесні посади в організаціях ветеранів.
- Загибель Костянтина Оборіна стала великою втратою для України, Одеси та усієї вітчизняної авіаційної спільноти, що вшановує його пам'ять та подвиги.
На війні загинув легендарний льотчик Костянтин Оборін
Інформацію про загибель полковника Оборіна, зокрема, розповсюдили міський голова Одеси Геннадій Труханов та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Олег Кіпер називає Оборіна справжнім патріотом України, ветераном війни в Афганістані, учасником сучасної боротьби за незалежність, головою Союзу ветеранів Афганістану, а також "командиром ескадрильї, яка боронить небо над Одещиною та збиває ворожі "шахеди".
За словами доньки загиблого воїна, одеської фотографині та відеооператорки Поліни Оборіної, її тато загинув у п'ятницю, 18 липня.
Так, це правда. На жаль, Камікадзе, нашого татуся, дідуся, коханого чоловіка, легендарного воїна, живої легенди … більше нема. Це трапилось учора на завдані. І так, на жаль, наш супергерой не безсмертний. Як би мені хотілося прокинутись сьогодні й подумати, що це страшний сон.
Як стверджує одеська волонтерка Катерина Ножевнікова, після того, як йому виповнилося 60 років (загинув Оборін 63-річним), полковник регулярно вирушав до Києва за дозволом на продовження служби.
Костянтин Вікторович Оборін був піонером сучасного аматорського повітроплавання Одеси. Створив та розвивав популярний аероклуб "Одеса". Рекордсмен зі стрибків із парашутом.
2014 року, ризикуючи власним життям, Костянтин вивіз із полону 29 українських військових.
А у 2022-му, піднявшись у небо над Одесою, виконав останню волю свого учня — Героя України Владислава Бувалкіна — розвіяв його прах над рідним містом.
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