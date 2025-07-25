Нардеп від "Голосу" Ярослав Рущишин загинув у ДТП

Народний обранець від політичної сили "Голос" Ярослав Рущишин загинув у результаті дорожньо-транспортної пригоди. Це журналістам підтвердили в оточенні нардепа.
Головні тези:
- Відомо, що нардеп не впорався з керуванням та скоїв зіткнення.
- Медики намагалися його врятувати, однак не вдалося.
Загинув Ярослав Рущишин
Як повідомляє "Гал-інфо", аварія на трасі трапилася у четвер, 24 липня.
Це сталося близько 21:45 на дорозі поблизу села Бабухів на Франківщині.
Народний обранець їхав на мотоциклі Harley-Davidson, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення.
За словами медиків, його намагалися врятувати, але не вдалося: політик помер під час госпіталізації.
Варто зазначити, що Ярослав Рущишин був обраний народним депутатом 5 років тому за мажоритарним округом у Львові від фракції "Голос".
Окрім того, вказано, що нардеп був співзасновником Мистецького об'єднання "Дзиґа" та продюсував низку українських гуртів, серед яких "Мертвий півень", "Клуб шанувальників чаю", "Дзиґа джаз квартет", а також ранні проєкти "Океану Ельзи" та співачки Руслани.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-