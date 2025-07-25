Нардеп від "Голосу" Ярослав Рущишин загинув у ДТП

Народний обранець від політичної сили "Голос" Ярослав Рущишин загинув у результаті дорожньо-транспортної пригоди. Це журналістам підтвердили в оточенні нардепа.

Загинув Ярослав Рущишин

Як повідомляє "Гал-інфо", аварія на трасі трапилася у четвер, 24 липня.

Це сталося близько 21:45 на дорозі поблизу села Бабухів на Франківщині.

Народний обранець їхав на мотоциклі Harley-Davidson, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення.

За словами медиків, його намагалися врятувати, але не вдалося: політик помер під час госпіталізації.

Варто зазначити, що Ярослав Рущишин був обраний народним депутатом 5 років тому за мажоритарним округом у Львові від фракції "Голос".

У 2019–2021 роках очолював Львівську обласну організацію партії "Голос". Був почесним сенатором Українського католицького університету та співзасновником Львівської бізнес-школи LvBS. Поширити

Окрім того, вказано, що нардеп був співзасновником Мистецького об'єднання "Дзиґа" та продюсував низку українських гуртів, серед яких "Мертвий півень", "Клуб шанувальників чаю", "Дзиґа джаз квартет", а також ранні проєкти "Океану Ельзи" та співачки Руслани.