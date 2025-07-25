Генштаб звітує про нові успіхи українських воїнів

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу 8 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські засоби та два пункти управління армії РФ.
Головні тези:
- Почався 1 248 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Протягом 25 липня на фронті відбулося 174 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 25 липня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 25.07.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 047 250 (+980) осіб,
танків — 11 049 (+3) од,
бойових броньованих машин — 23 052 (+5) од,
артилерійських систем — 30 777 (+31) од,
засобів ППО — 1 201 (+2) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 47 834 (+196) од,
крилатих ракет — 3 535 (+2) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 56 213 (+76) од.
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що 24 липня ворог завдав одного ракетного та 77 авіаційних ударів, застосував чотири ракети та скинув 134 керовані авіабомби.
Ба більше, вказано, що російські загарбники здійснили 5 331 обстріл, зокрема 56 — із реактивних систем залпового вогню, а для атака використали 3 760 дронів-камікадзе.
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