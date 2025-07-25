РФ атакувала Україну балістикою та десятками дронів — як відпрацювала ППО

Протягом ночі 24-25 липня російські загарбники здійснювали атаку 63-ма засобами повітряного нападу: 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області РФ та 61-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів .
Головні тези:
- Ворожі цілі збивали на півночі та сході України.
- Зафіксовано влучання 7-ми російських дронів у 4 локаціях.
Сили ППО звітують про результати своєї роботи
Нова повітряна атак російських окупантів почалася ще о 18:30 24 липня.
Цього разу ворог здійснював напад із напрямків: Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — Росія.
Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що також відбулося влучання 7-ми БпЛА у 4 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
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