Україна могла виграти війну "з повним розгромом" — чому цього не сталося
Категорія
Політика
Дата публікації

Україна могла виграти війну "з повним розгромом" — чому цього не сталося

ЗСУ
Джерело:  The Hill

На переконання ексглави Держдепу США Кондолізи Райс, Україна мала всі шанси розгромити армію Росії ще в 2024 році. Дипломатка вважає, що цього не сталося через вагання тодішнього американського президента Джо Байдена.

Головні тези:

  • Райс вважає: недоліки політики адміністрації Джо Байдена призвели до того, що війна досі триває.
  • Вона також підтримала ультиматум Дональда Трампа до країни-агресора Росії.

Райс вважає, що Байден завадив перемозі України

Кондоліза Райс очолювала Державний департамент США у 2005-2009 роках за часів президентства Джорджа Буша.

Однак вона досі аналізує та коментує рішення й кроки наступників Буша, зокрема Джо Байдена та Дональда Трампа.

Американська дипломатка не приховує, що невдоволена політикою команди Джо Байдена щодо України.

Кондоліза Райс публічно та гучно критикує адміністрацію попереднього президента за надто повільне постачання зброї Силам оборони України після вторгнення Росії у 2022 році.

На її переконання, якби Штати надали Україні абсолютно все на самому початку, коли армія Росії ще перебувала в скрутному становищі, Україна могла б виграти війну "з повним розгромом".

На цьому тлі Райс підтримала ультиматум чинного президента США Дональда Трампа, який він 14 липня висунув країні-агресорці РФ.

Останній тиждень став поворотним моментом. Найкраща новина, яку ми можемо повідомити українському народові, — це те, що США і Європа нарешті прийшли до єдиної думки, що Володимира Путіна не зупинити словами.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Велика роль". Хто переманив Трампа на бік України
Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни просунулися вперед на Покровському напрямку
ЗСУ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Кондоліза Райс заявила про поворотний момент у війні РФ проти України
Райс оцінила хід Трампа

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?