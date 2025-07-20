Україна могла виграти війну "з повним розгромом" — чому цього не сталося

На переконання ексглави Держдепу США Кондолізи Райс, Україна мала всі шанси розгромити армію Росії ще в 2024 році. Дипломатка вважає, що цього не сталося через вагання тодішнього американського президента Джо Байдена.

Райс вважає, що Байден завадив перемозі України

Кондоліза Райс очолювала Державний департамент США у 2005-2009 роках за часів президентства Джорджа Буша.

Однак вона досі аналізує та коментує рішення й кроки наступників Буша, зокрема Джо Байдена та Дональда Трампа.

Американська дипломатка не приховує, що невдоволена політикою команди Джо Байдена щодо України.

Кондоліза Райс публічно та гучно критикує адміністрацію попереднього президента за надто повільне постачання зброї Силам оборони України після вторгнення Росії у 2022 році.

На її переконання, якби Штати надали Україні абсолютно все на самому початку, коли армія Росії ще перебувала в скрутному становищі, Україна могла б виграти війну "з повним розгромом".

На цьому тлі Райс підтримала ультиматум чинного президента США Дональда Трампа, який він 14 липня висунув країні-агресорці РФ.