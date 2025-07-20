Кондоліза Райс заявила про поворотний момент у війні РФ проти України
Категорія
Політика
Дата публікації

Кондоліза Райс заявила про поворотний момент у війні РФ проти України

Райс оцінила хід Трампа
Джерело:  The Hill

Колишня очільниця американської дипломатії Кондоліза Райс вважає, що жорсткий ультиматум президента США Дональда Трампа, який він висунув Росії 14 липня, є "поворотним моментом" у мирних зусиллях щодо завершення війни РФ проти України.

Головні тези:

  • Райс переконана, що нові санкції США дійсно можуть стати серйозною проблемою для Росії.
  • Вона також критикує Байдена за надто повільне постачання допомоги Україні.

Райс оцінила хід Трампа

Останній тиждень став поворотним моментом. Найкраща новина, яку ми можемо повідомити українському народові, — це те, що США і Європа нарешті прийшли до єдиної думки, що Володимира Путіна не зупинити словами, — наголосила колишня глава Держдепу США.

На переконання Кондолізи Райс, російського диктатора можна зупинити тільки в тому випадку, якщо він буде впевнений, що далі йти не можна, що він не зможе перемогти.

Заява американської дипломатки пролунала після того, як Дональд Трамп пригрозив, що США введуть "жорсткі" санкції проти Росії, якщо Кремль не погодиться на припинення вогню протягом 50 днів.

На цьому тлі Райс також попередила, що повноцінне введення вторинних санкцій може бути складним через ключових союзників Росії — Китай та Індію.

Попри це, країна-агресорка все одно стикнеться з серйозними проблемами.

Якщо ви Китай... з економікою, яка не в найкращій формі... або Індія, яка справді не хоче опинитися в програші, можливо, ви замислитеся, чи дійсно варто купувати російську нафту за зниженими цінами.

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