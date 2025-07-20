Кондолиза Райс заявила о поворотном моменте в войне РФ против Украины

Бывший глава американской дипломатии Кондолиза Райс считает, что жесткий ультиматум президента США Дональда Трампа, который он выдвинул России 14 июля, является "поворотным моментом" в мирных усилиях по завершению войны РФ против Украины.

Райс оценила ход Трампа

Последняя неделя стала поворотным моментом. Лучшая новость, которую мы можем сообщить украинскому народу, — это то, что США и Европа наконец-то пришли к единому мнению, что Владимира Путина не остановить словами, — подчеркнула бывшая глава Госдепа США. Поделиться

По мнению Кондолизы Райс, российского диктатора можно остановить только в том случае, если он будет уверен, что дальше идти нельзя, что он не сможет победить.

Заявление американской дипломатки прозвучало после того, как Дональд Трамп пригрозил, что США введут "жесткие" санкции против России, если Кремль не согласится на прекращение огня в течение 50 дней.

На этом фоне Райс также предупредила, что полноценное введение вторичных санкций может быть затруднено из-за ключевых союзников России — Китая и Индии.

Несмотря на это, страна-агрессорка все равно столкнется с серьезными проблемами.