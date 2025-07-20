Кондолиза Райс заявила о поворотном моменте в войне РФ против Украины

Бывший глава американской дипломатии Кондолиза Райс считает, что жесткий ультиматум президента США Дональда Трампа, который он выдвинул России 14 июля, является "поворотным моментом" в мирных усилиях по завершению войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- Райс уверена, что новые санкции США действительно могут стать серьезной проблемой для России.
- Она также критикует Байдена за слишком медленную поставку помощи Украине.
Райс оценила ход Трампа
По мнению Кондолизы Райс, российского диктатора можно остановить только в том случае, если он будет уверен, что дальше идти нельзя, что он не сможет победить.
Заявление американской дипломатки прозвучало после того, как Дональд Трамп пригрозил, что США введут "жесткие" санкции против России, если Кремль не согласится на прекращение огня в течение 50 дней.
На этом фоне Райс также предупредила, что полноценное введение вторичных санкций может быть затруднено из-за ключевых союзников России — Китая и Индии.
Несмотря на это, страна-агрессорка все равно столкнется с серьезными проблемами.
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