2000 дронов одновременно. Генерал Фрейдинг предупредил о планах РФ
Категория
Украина
Дата публикации

2000 дронов одновременно. Генерал Фрейдинг предупредил о планах РФ

Что известно о новом плане России
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Источник:  online.ua

Страна-агрессорка Россия намерена запускать по Украине до 2000 беспилотников одновременно. Об этом заявил руководитель ситуационного центра по Украине в Минобороны Германии генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг.

Главные тезисы

  • Россия будет делать все возможное, чтобы перегрузить украинскую ПВО.
  • Поэтому Украине нужны дешевые и эффективные средства для борьбы с российскими дронами.

Что известно о новом плане России

Согласно данным Фройдинга, страна-агрессорка решила значительно расширить производственные мощности для массового применения беспилотников в войне против Украины.

Немецкий генерал публично предупредил, что РФ намерена одновременно запускать 2 тысячи дронов.

Несложно догадаться, что это станет серьезной нагрузкой для украинской ПВО.

На этом фоне Фройдинг призвал к немедленной разработке "умных мер противодействия", поскольку использование ракет нелогично для уничтожения "Шахедов".

Ни для кого не секрет, что стоимость одного ударного вражеского дрона составляет 30-50 тысяч евро, тогда как одна ракета Patriot стоит более 5 миллионов.

По словам немецкого генерала, Украине необходимы недорогие средства борьбы с беспилотниками стоимостью от 2 до 4 тысяч евро — именно они позволят эффективно реагировать на массированные атаки.

Важным инструментом противодействия Фройдинг назвал удары по глубокому тылу России — по военным самолетам, аэродромам и оборонным заводам.

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