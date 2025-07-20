2000 дронов одновременно. Генерал Фрейдинг предупредил о планах РФ

Страна-агрессорка Россия намерена запускать по Украине до 2000 беспилотников одновременно. Об этом заявил руководитель ситуационного центра по Украине в Минобороны Германии генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг.

Что известно о новом плане России

Согласно данным Фройдинга, страна-агрессорка решила значительно расширить производственные мощности для массового применения беспилотников в войне против Украины.

Немецкий генерал публично предупредил, что РФ намерена одновременно запускать 2 тысячи дронов.

Несложно догадаться, что это станет серьезной нагрузкой для украинской ПВО.

На этом фоне Фройдинг призвал к немедленной разработке "умных мер противодействия", поскольку использование ракет нелогично для уничтожения "Шахедов".

Ни для кого не секрет, что стоимость одного ударного вражеского дрона составляет 30-50 тысяч евро, тогда как одна ракета Patriot стоит более 5 миллионов.

По словам немецкого генерала, Украине необходимы недорогие средства борьбы с беспилотниками стоимостью от 2 до 4 тысяч евро — именно они позволят эффективно реагировать на массированные атаки.