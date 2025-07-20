2000 дронов одновременно. Генерал Фрейдинг предупредил о планах РФ

Страна-агрессорка Россия намерена запускать по Украине до 2000 беспилотников одновременно. Об этом заявил руководитель ситуационного центра по Украине в Минобороны Германии генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг.
Главные тезисы
- Россия будет делать все возможное, чтобы перегрузить украинскую ПВО.
- Поэтому Украине нужны дешевые и эффективные средства для борьбы с российскими дронами.
Что известно о новом плане России
Согласно данным Фройдинга, страна-агрессорка решила значительно расширить производственные мощности для массового применения беспилотников в войне против Украины.
Немецкий генерал публично предупредил, что РФ намерена одновременно запускать 2 тысячи дронов.
Несложно догадаться, что это станет серьезной нагрузкой для украинской ПВО.
На этом фоне Фройдинг призвал к немедленной разработке "умных мер противодействия", поскольку использование ракет нелогично для уничтожения "Шахедов".
Ни для кого не секрет, что стоимость одного ударного вражеского дрона составляет 30-50 тысяч евро, тогда как одна ракета Patriot стоит более 5 миллионов.
По словам немецкого генерала, Украине необходимы недорогие средства борьбы с беспилотниками стоимостью от 2 до 4 тысяч евро — именно они позволят эффективно реагировать на массированные атаки.
Важным инструментом противодействия Фройдинг назвал удары по глубокому тылу России — по военным самолетам, аэродромам и оборонным заводам.
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