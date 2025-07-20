Украинская разведка узнала о тайном решении Путина

Российский диктатор Владимир Путин приказал правительству РФ до 1 сентября разработать меры по ограничению использования в стране-агрессорке иностранного программного обеспечения. В первую очередь речь идет о мессенджерах, разработанных в "недружественных странах". Российские чиновники приказали перейти на Max, который контролируют спецслужбы РФ.
Главные тезисы
- Кремль контролирует мессенджеры и расширяет систему цифровой слежки в стране.
- WhatsApp и Telegram первыми оказались под угрозой блокировки.
Путин все больше ограничивает информационное поле РФ
О новом решении нелегитимного президента России узнала Служба внешней разведки Украины.
Она обращает внимание на то, что принадлежащий компании Meta WhatsApp на этот раз оказался в центре внимания Кремля.
Как отмечает СВР, это делает его одним из главных кандидатов на потенциальную блокировку.
Что важно понимать, официальная Москва уже создала новый элемент централизованной системы цифровой слежки — мессенджер Max от VK.
На этом фоне всем российским должностным лицам приказали перейти на Max.
По словам украинских разведчиков, это приложение имеет полный доступ к микрофону, камере, контактам, геолокации и файлам.
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