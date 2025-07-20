Українська розвідка дізналася про таємне рішення Путіна

Російський диктатор Володимир Путін наказав уряду РФ до 1 вересня розробити заходи щодо обмеження використання у країні-агресорці іноземного програмного забезпечення. Насамперед йдеться про месенджери, розроблені у "недружніх країнах". Російський посадовцям наказали перейти на Max, який контролюють спецслужби РФ.
Головні тези:
- Кремль контролює месенджери та розширює систему цифрового стеження в країні.
- WhatsApp і Telegram першими опинилися під загрозою блокування.
Путін дедалі більше обмежує інформаційне поле РФ
Про нове рішення нелегітимного президента Росії дізналася Служба зовнішньої розвідки України.
Вона звертає увагу на те, що WhatsApp, який належить компанії Meta, цього разу опинився у центрі уваги Кремля.
Як зазначає СЗР, це робить його одним із головних кандидатів на потенційне блокування.
Що важливо розуміти, офіційна Москва вже створила новий елемент централізованої системи цифрового стеження — месенджер Max від VK.
На цьому тлі усім російським посадовцям наказали перейти на Max.
За словами українських розвідників, цей застосунок має повний доступ до мікрофона, камери, контактів, геолокації та файлів.
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