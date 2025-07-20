Українська розвідка дізналася про таємне рішення Путіна

Російський диктатор Володимир Путін наказав уряду РФ до 1 вересня розробити заходи щодо обмеження використання у країні-агресорці іноземного програмного забезпечення. Насамперед йдеться про месенджери, розроблені у "недружніх країнах". Російський посадовцям наказали перейти на Max, який контролюють спецслужби РФ.

Путін дедалі більше обмежує інформаційне поле РФ

Про нове рішення нелегітимного президента Росії дізналася Служба зовнішньої розвідки України.

Вона звертає увагу на те, що WhatsApp, який належить компанії Meta, цього разу опинився у центрі уваги Кремля.

Як зазначає СЗР, це робить його одним із головних кандидатів на потенційне блокування.

Неоднозначна ситуація і з Telegram: хоча месенджер має російське походження, його нібито "незалежна" позиція та відмова від співпраці з владою роблять його статус невизначеним, — йдеться в заяві. Поширити

Що важливо розуміти, офіційна Москва вже створила новий елемент централізованої системи цифрового стеження — месенджер Max від VK.

На цьому тлі усім російським посадовцям наказали перейти на Max.

За словами українських розвідників, цей застосунок має повний доступ до мікрофона, камери, контактів, геолокації та файлів.