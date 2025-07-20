Сили оборони уразили одразу 7 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом 19 липня авіація, ракетні війська та артилерія українських захисників успішно атакували сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління БпЛА та одну артилерійську систему російських окупантів.
Головні тези:
- Почався 1243 день повномасштабної війни Росії проти України.
Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 154 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 20 липня 2025 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 20.07.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 041 990 (+1 040) осіб,
танків — 11 035 (+3)од;
бойових броньованих машин — 23 021 (+9) од;
артилерійських систем — 30 583 (+52) од;
РСЗВ — 1 443 (+1) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 46 982 (+270) од;
крилатих ракет — 3 515 (+23) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 55 727 (+121) од.
Протягом минулої доби армія РФ завдала по позиціях воїнів ЗСУ та населених пунктах чотирьох ракетних і 64 авіаційних ударів, застосувавши 31 ракету та скинувши 112 керованих авіаційних бомб.
Ба більше, ворог здійснив 5706 обстрілів, з них 117 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 3857 дронів-камікадзе.
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