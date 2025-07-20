Силы обороны поразили сразу 7 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны поразили сразу 7 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 20 июля 2025 года
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Как сообщает Генштаб ВСУ, 19 июля авиация, ракетные войска и артиллерия украинских защитников успешно атаковали семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления БпЛА и одну артиллерийскую систему российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Начался 1243 день полномасштабной войны России против Украины.
  • За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 154 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 20 июля 2025 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 20.07.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 041 990 (+1 040) человек,

  • танков — 11 035 (+3)ед;

  • боевых бронированных машин — 23 021 (+9) ед;

  • артиллерийских систем — 30 583 (+52) ед;

  • РСЗО — 1 443 (+1) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 46 982 (+270) ед;

  • крылатых ракет — 3 515 (+23) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 55 727 (+121) ед.

За прошедшие сутки армия РФ нанесла по позициям воинов ВСУ и населенным пунктам четыре ракетных и 64 авиационных удара, применив 31 ракету и сбросив 112 управляемых авиационных бомб.

Более того, враг совершил 5706 обстрелов, из них 117 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 3857 дронов-камикадзе.

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