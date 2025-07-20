Украина мощно ударила по Москве и Подмосковью — видео
Категория
Проиcшествия
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Украина мощно ударила по Москве и Подмосковью — видео

Новая атака Украины на РФ - как это было
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Источник:  online.ua

В течение ночи 20 июля в стране-агрессорке России снова гремела громка "бавовна". На этот раз больше всего досталось столице РФ и Подмосковью, где вражеская ПВО безуспешно пыталась сбивать десятки украинских дронов. Россияне публикуют в сети видео атаки и не скрывают своего шока.

Главные тезисы

  • Власти РФ не раскрывают, сколько именно дронов Украина использовала для нового нападения.
  • В России снова начался транспортный коллапс. Во всех аэропортах Москвы приостанавливали взлет и посадку самолетов.

Новая атака Украины на РФ — как это было

С заявлением на этот счет сразу выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

Последний начал утверждать, что российская ПВО якобы сбила 16 беспилотников в течение примерно двух часов.

По словам Собянина, в результате падения обломков одного из сбитых дронов в Зеленограде, который находится севернее Москвы, произошло возгорание автомобилей.

Кроме того, указано, что на фоне новой атаки Украины во всех аэропортах Москвы — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском — приостанавливали взлет и посадку самолетов.

Минобороны России утром заявило, что их ПВО в течение ночи якобы сбила 93 беспилотника над девятью регионами, в том числе 19 — над Московской областью.

  • 38 БПЛА — над территорией Брянской области,

  • 19 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 16 летевших на Москву БПЛА,

  • 11 БПЛА — над территорией Калужской области,

  • 8 БПЛА — над территорией Тульской области,

  • 5 БПЛА — над территорией Орловской области,

  • 5 БПЛА — над территорией Нижегородской области,

  • 3 БПЛА — над акваторией Черного моря,

  • 2 БПЛА — над территорией Курской области,

  • 1 БПЛА — над территорией Белгородской области,

  • 1 БПЛА — над территорией Рязанской области.

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