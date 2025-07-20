Украина мощно ударила по Москве и Подмосковью — видео

В течение ночи 20 июля в стране-агрессорке России снова гремела громка "бавовна". На этот раз больше всего досталось столице РФ и Подмосковью, где вражеская ПВО безуспешно пыталась сбивать десятки украинских дронов. Россияне публикуют в сети видео атаки и не скрывают своего шока.

Новая атака Украины на РФ — как это было

С заявлением на этот счет сразу выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

Последний начал утверждать, что российская ПВО якобы сбила 16 беспилотников в течение примерно двух часов.

По словам Собянина, в результате падения обломков одного из сбитых дронов в Зеленограде, который находится севернее Москвы, произошло возгорание автомобилей.

Кроме того, указано, что на фоне новой атаки Украины во всех аэропортах Москвы — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском — приостанавливали взлет и посадку самолетов.

Минобороны России утром заявило, что их ПВО в течение ночи якобы сбила 93 беспилотника над девятью регионами, в том числе 19 — над Московской областью.