Украина мощно ударила по Москве и Подмосковью — видео

В течение ночи 20 июля в стране-агрессорке России снова гремела громка "бавовна". На этот раз больше всего досталось столице РФ и Подмосковью, где вражеская ПВО безуспешно пыталась сбивать десятки украинских дронов. Россияне публикуют в сети видео атаки и не скрывают своего шока.
Главные тезисы
- Власти РФ не раскрывают, сколько именно дронов Украина использовала для нового нападения.
- В России снова начался транспортный коллапс. Во всех аэропортах Москвы приостанавливали взлет и посадку самолетов.
Новая атака Украины на РФ — как это было
С заявлением на этот счет сразу выступил мэр Москвы Сергей Собянин.
Последний начал утверждать, что российская ПВО якобы сбила 16 беспилотников в течение примерно двух часов.
По словам Собянина, в результате падения обломков одного из сбитых дронов в Зеленограде, который находится севернее Москвы, произошло возгорание автомобилей.
Кроме того, указано, что на фоне новой атаки Украины во всех аэропортах Москвы — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском — приостанавливали взлет и посадку самолетов.
Минобороны России утром заявило, что их ПВО в течение ночи якобы сбила 93 беспилотника над девятью регионами, в том числе 19 — над Московской областью.
38 БПЛА — над территорией Брянской области,
19 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 16 летевших на Москву БПЛА,
11 БПЛА — над территорией Калужской области,
8 БПЛА — над территорией Тульской области,
5 БПЛА — над территорией Орловской области,
5 БПЛА — над территорией Нижегородской области,
3 БПЛА — над акваторией Черного моря,
2 БПЛА — над территорией Курской области,
1 БПЛА — над территорией Белгородской области,
1 БПЛА — над территорией Рязанской области.
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