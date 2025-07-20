Україна потужно вдарила по Москві та Підмосковʼю — відео

Протягом ночі 20 липня у країні-агресорці Росії знову гриміла гучна “бавовна”. Цього разу чи не найбільше дісталося столиці РФ та Підмосковʼю, де ворожа ППО безуспішно намагалася збивати десятки українських дронів. Росіяни публікують у мережі відео атаки та не приховують свого шоку.

Нова атака України на РФ — як це було

З заявою з цього приводу одразу виступив мер Москви Сергій Собянін.

Останній почав стверджувати, що російське ППО нібито збила 16 безпілотників впродовж приблизно двох годин.

За словами Собяніна, внаслідок падіння уламків одного зі збитих дронів у Зеленограді, який знаходиться на північ від Москви, сталося загоряння автомобілів.

Окрім того, вказано, що на тлі нової атаки України в усіх аеропортах Москви — Шереметьєво, Домодєдово, Внуково та Жуковському — призупиняли зліт і посадку літаків.

Міноборони Росії вранці заявило, що їхня ППО протягом ночі нібито збила 93 безпілотники над девʼятьма регіонами, зокрема 19 — над Московською областю.