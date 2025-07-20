Сили ППО розкрили кількість знищених російських цілей

Протягом ночі 19-20 липня російські загарбники атакували мирні українські міста та села 57-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО змогли знищити 18 з них та ще 7 знешкодити.
Головні тези:
- Зафіксовано влучання 32 БпЛА у 10 локаціях.
- Повітряний напад ворога триває досі.
Наслідки атаки РФ на Україну 19-20 липня
Новий повітряний напад російські окупанти здійснювали із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — Росія.
Цього разу під удари противника потрапили Запоріжжя та прифронтові території Донецької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.
До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ наголошують, що відбулося влучання 32 БпЛА у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
Що важливо розуміти, російська атака триває досі — нова хвиля "шахедів" прямує з північно-східного напрямку.
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