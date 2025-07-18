Саботаж, підриви, кібератаки. Росія масштабувала спецоперації на території Європи

Кількість гібридних атак РФ у Європі стрімко зросла після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Основними мішенями залишаються енергетика, транспорт і зв’язок.

Росія масштабувала спецоперації на території Європи

Зазначається, що за період з 2014 по 2024 років задокументовані понад 200 інцидентів — від саботажу і дезінформації до кібератак й електронного глушіння GPS. Понад 86% сталися після 2022 року, лише у 2024-му — у шість разів більше, ніж за попередній рік.

Від початку цього року зафіксовані атаки на підводні кабелі та об’єкти водопостачання, а також спроби впливу на повітряні перевезення на території країн Європейського Союзу. Поширити

Активність російських агентів, зауважують у розвідці, має системний характер. У середньому 20 країн щорічно зазнавали нападів у 2022-2024 роках.

Найчастіше атак зазнають держави, які активно підтримують Україну, зокрема Польща, країни Балтії, Фінляндія, Німеччина, Велика Британія та Норвегія.

Проводить такі операції РФ, щоб через провокування внутрішніх проблем послабити європейську солідарність і зумовити зменшення підтримки Києва.