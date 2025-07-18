Саботаж, підриви, кібератаки. Росія масштабувала спецоперації на території Європи
Категорія
Світ
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Саботаж, підриви, кібератаки. Росія масштабувала спецоперації на території Європи

Служба зовнішньої розвідки України
Європа

Кількість гібридних атак РФ у Європі стрімко зросла після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Основними мішенями залишаються енергетика, транспорт і зв’язок.

Головні тези:

  • Після початку вторгнення в Україну кількість гібридних атак Росії в Європі стрімко зросла.
  • Основними цілями спецоперацій залишаються енергетика, транспорт та зв'язок на території різних країн.
  • РФ проводить операції з метою послаблення європейської солідарності та підтримки Києва, за допомогою саботажу та дезінформації.

Росія масштабувала спецоперації на території Європи

Зазначається, що за період з 2014 по 2024 років задокументовані понад 200 інцидентів — від саботажу і дезінформації до кібератак й електронного глушіння GPS. Понад 86% сталися після 2022 року, лише у 2024-му — у шість разів більше, ніж за попередній рік.

Від початку цього року зафіксовані атаки на підводні кабелі та об’єкти водопостачання, а також спроби впливу на повітряні перевезення на території країн Європейського Союзу.

Активність російських агентів, зауважують у розвідці, має системний характер. У середньому 20 країн щорічно зазнавали нападів у 2022-2024 роках.

Найчастіше атак зазнають держави, які активно підтримують Україну, зокрема Польща, країни Балтії, Фінляндія, Німеччина, Велика Британія та Норвегія.

Проводить такі операції РФ, щоб через провокування внутрішніх проблем послабити європейську солідарність і зумовити зменшення підтримки Києва.

Міністр внутрішніх справ ФРН Александер Добріндт констатував, що Росія продовжує посилювати диверсійну діяльність у Німеччині, залучаючи до цього «непрофесіоналів», зокрема українців, які перебувають на території Федеративної Республіки.

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