Росія не може добудувати атомну електростанцію "Аккую" — що сталося

Робота на АЕС "Аккую" у Туреччині зайшла у глухий кут. Згідно з даними журналістів, російський персонал повертається додому через затримки із зарплатою, а компанія “Росатом” активно шукає інвесторів для продажу своєї частки. Одна з головних причин — санкції США.

“Росатому” бракує коштів для продовження будівництва

Як вдалося дізнатися Yeni Şafak, російський "Росатом” — підрядник будівництва атомної електростанції "Аккую", зіткнувся зі вкрай серйозними проблемами, насамперед йдеться про фінансування.

Що важливо розуміти, близько 7 млрд дол, які компанія повинна була витратити на проєкт, досі не були виділені.

Персонал АЕС "Аккую" скоротився з 35 тис. до 12 тис. Зокрема, 10 з 14 тис. російських робітників повернулися до Росії через затримки із зарплатою. Значну частину будівельників відправили у неоплачувану відпустку. Персонал, що залишився, перевели на роботи з будівництва першого реактора. Поширити

Згідно з останніми даними, "Росатом" наразі витрачає всі свої ресурси на завершення будівництва першого реакторного блоку.

Існує висока ймовірність того, що доходи від введення в експлуатацію першого блоку можуть пришвидшити будівництво трьох інших.