Росія не може добудувати атомну електростанцію "Аккую" — що сталося
Категорія
Економіка
Дата публікації

Росія не може добудувати атомну електростанцію "Аккую" — що сталося

Аккую
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Джерело:  online.ua

Робота на АЕС "Аккую" у Туреччині зайшла у глухий кут. Згідно з даними журналістів, російський персонал повертається додому через затримки із зарплатою, а компанія “Росатом” активно шукає інвесторів для продажу своєї частки. Одна з головних причин — санкції США.

Головні тези:

  • Перший реактор має серйозні проблеми з фінансуванням.
  • Росія оцінює сценарії продажу своєї 49% частки в проєкті.

“Росатому” бракує коштів для продовження будівництва

Як вдалося дізнатися Yeni Şafak, російський "Росатом” — підрядник будівництва атомної електростанції "Аккую", зіткнувся зі вкрай серйозними проблемами, насамперед йдеться про фінансування.

Що важливо розуміти, близько 7 млрд дол, які компанія повинна була витратити на проєкт, досі не були виділені.

Персонал АЕС "Аккую" скоротився з 35 тис. до 12 тис. Зокрема, 10 з 14 тис. російських робітників повернулися до Росії через затримки із зарплатою. Значну частину будівельників відправили у неоплачувану відпустку. Персонал, що залишився, перевели на роботи з будівництва першого реактора.

Згідно з останніми даними, "Росатом" наразі витрачає всі свої ресурси на завершення будівництва першого реакторного блоку.

Існує висока ймовірність того, що доходи від введення в експлуатацію першого блоку можуть пришвидшити будівництво трьох інших.

"Росатом" нібито запросив у Туреччини деякі податкові та фінансові пільги для реалізації проєкту, але Анкара ще не виконала ці вимоги.

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