Росія не може добудувати атомну електростанцію "Аккую" — що сталося

Робота на АЕС "Аккую" у Туреччині зайшла у глухий кут. Згідно з даними журналістів, російський персонал повертається додому через затримки із зарплатою, а компанія “Росатом” активно шукає інвесторів для продажу своєї частки. Одна з головних причин — санкції США.
Головні тези:
- Перший реактор має серйозні проблеми з фінансуванням.
- Росія оцінює сценарії продажу своєї 49% частки в проєкті.
“Росатому” бракує коштів для продовження будівництва
Як вдалося дізнатися Yeni Şafak, російський "Росатом” — підрядник будівництва атомної електростанції "Аккую", зіткнувся зі вкрай серйозними проблемами, насамперед йдеться про фінансування.
Що важливо розуміти, близько 7 млрд дол, які компанія повинна була витратити на проєкт, досі не були виділені.
Згідно з останніми даними, "Росатом" наразі витрачає всі свої ресурси на завершення будівництва першого реакторного блоку.
Існує висока ймовірність того, що доходи від введення в експлуатацію першого блоку можуть пришвидшити будівництво трьох інших.
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