Як стверджують інсайдери Axios, російський диктатор Володимир Путін добивається від Тегерана підписання ядерної угоди, як цього хоче американський лідер Дональд Трамп. Однак поки його зусилля залишаються марними.

Путін не зміг переконати Іран

Згідно з даними журналістів, нелегітимний глава Кремля підтримав ідею ядерної угоди, яку пропонують Ірану США та Франція.

Що важливо розуміти, йдеться про цілковиту відмову з боку Ірану від збагачення ураном.

На цьому тлі Путін робив все можливе, щоб переконати Тегеран погодитися на підписання вказаного документу.

Однак усі вимоги та заклики з боку російського диктатора не дали бажаного ефекту.

Путін підтримує нульове збагачення. Він закликав іранців рухатися в цьому напрямку, щоб переговори з США стали більш сприятливими. Іранці відповіли, що не розглядатимуть такий варіант, — розповідають анонімні джерела. Поширити

Це вкрай неочікуваний крок з боку Ірану, для якого Росія є одним з найближчих союзників.