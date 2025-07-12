Іран відкинув вимогу Путіна щодо ядерної угоди
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Політика
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Іран відкинув вимогу Путіна щодо ядерної угоди

Путін
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Джерело:  Axios

Як стверджують інсайдери Axios, російський диктатор Володимир Путін добивається від Тегерана підписання ядерної угоди, як цього хоче американський лідер Дональд Трамп. Однак поки його зусилля залишаються марними.

Головні тези:

  • Іран не відмовився від своєї позиції навіть під тиском Путіна.
  • Російський диктатор залучений до переговорів з цього приводу з Трампом та Макроном.

Путін не зміг переконати Іран

Згідно з даними журналістів, нелегітимний глава Кремля підтримав ідею ядерної угоди, яку пропонують Ірану США та Франція.

Що важливо розуміти, йдеться про цілковиту відмову з боку Ірану від збагачення ураном.

На цьому тлі Путін робив все можливе, щоб переконати Тегеран погодитися на підписання вказаного документу.

Однак усі вимоги та заклики з боку російського диктатора не дали бажаного ефекту.

Путін підтримує нульове збагачення. Він закликав іранців рухатися в цьому напрямку, щоб переговори з США стали більш сприятливими. Іранці відповіли, що не розглядатимуть такий варіант, — розповідають анонімні джерела.

Це вкрай неочікуваний крок з боку Ірану, для якого Росія є одним з найближчих союзників.

Попри це, Путін заявив Трампу та Макрону, що в разі необхідності зможе вивезти з Ірану високозбагачений уран, якщо сторони все ж досягнуть угоди.

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