Іран відкинув вимогу Путіна щодо ядерної угоди

Як стверджують інсайдери Axios, російський диктатор Володимир Путін добивається від Тегерана підписання ядерної угоди, як цього хоче американський лідер Дональд Трамп. Однак поки його зусилля залишаються марними.
Головні тези:
- Іран не відмовився від своєї позиції навіть під тиском Путіна.
- Російський диктатор залучений до переговорів з цього приводу з Трампом та Макроном.
Путін не зміг переконати Іран
Згідно з даними журналістів, нелегітимний глава Кремля підтримав ідею ядерної угоди, яку пропонують Ірану США та Франція.
Що важливо розуміти, йдеться про цілковиту відмову з боку Ірану від збагачення ураном.
На цьому тлі Путін робив все можливе, щоб переконати Тегеран погодитися на підписання вказаного документу.
Однак усі вимоги та заклики з боку російського диктатора не дали бажаного ефекту.
Це вкрай неочікуваний крок з боку Ірану, для якого Росія є одним з найближчих союзників.
Попри це, Путін заявив Трампу та Макрону, що в разі необхідності зможе вивезти з Ірану високозбагачений уран, якщо сторони все ж досягнуть угоди.
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