Как утверждают инсайдеры Axios, российский диктатор Владимир Путин добивается от Тегерана подписания ядерного соглашения, как этого хочет американский лидер Дональд Трамп. Однако пока его усилия остаются тщетными.

Путин не смог убедить Иран

Согласно данным журналистов, нелегитимный глава Кремля поддержал идею ядерного соглашения, которую предлагают Ирану США и Франция.

Что важно понимать, речь идет о полном отказе со стороны Ирана от обогащения ураном.

На этом фоне Путин делал все возможное, чтобы убедить Тегеран согласиться на подписание указанного документа.

Однако все требования и призывы российского диктатора не дали желаемого эффекта.

Путин поддерживает нулевое обогащение. Он призвал иранцев двигаться в этом направлении, чтобы переговоры с США стали более благоприятными. Иранцы ответили, что не будут рассматривать такой вариант, – рассказывают анонимные источники. Поделиться

Это очень неожиданный шаг со стороны Ирана, для которого Россия является одним из ближайших союзников.