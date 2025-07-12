Иран отбросил требование Путина по поводу ядерного соглашения
Категория
Политика
Дата публикации

Иран отбросил требование Путина по поводу ядерного соглашения

Путин не смог убедить Иран
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Источник:  Axios

Как утверждают инсайдеры Axios, российский диктатор Владимир Путин добивается от Тегерана подписания ядерного соглашения, как этого хочет американский лидер Дональд Трамп. Однако пока его усилия остаются тщетными.

Главные тезисы

  • Иран не отказался от своей позиции даже под давлением Путина.
  • Российский диктатор вовлечен в переговоры по этому поводу с Трампом и Макроном.

Путин не смог убедить Иран

Согласно данным журналистов, нелегитимный глава Кремля поддержал идею ядерного соглашения, которую предлагают Ирану США и Франция.

Что важно понимать, речь идет о полном отказе со стороны Ирана от обогащения ураном.

На этом фоне Путин делал все возможное, чтобы убедить Тегеран согласиться на подписание указанного документа.

Однако все требования и призывы российского диктатора не дали желаемого эффекта.

Путин поддерживает нулевое обогащение. Он призвал иранцев двигаться в этом направлении, чтобы переговоры с США стали более благоприятными. Иранцы ответили, что не будут рассматривать такой вариант, – рассказывают анонимные источники.

Это очень неожиданный шаг со стороны Ирана, для которого Россия является одним из ближайших союзников.

Несмотря на это, Путин заявил Трампу и Макрону, что в случае необходимости сможет вывезти из Ирана высокообогащенный уран, если стороны все же достигнут соглашения.

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