Как утверждают инсайдеры Axios, российский диктатор Владимир Путин добивается от Тегерана подписания ядерного соглашения, как этого хочет американский лидер Дональд Трамп. Однако пока его усилия остаются тщетными.
Главные тезисы
- Иран не отказался от своей позиции даже под давлением Путина.
- Российский диктатор вовлечен в переговоры по этому поводу с Трампом и Макроном.
Путин не смог убедить Иран
Согласно данным журналистов, нелегитимный глава Кремля поддержал идею ядерного соглашения, которую предлагают Ирану США и Франция.
Что важно понимать, речь идет о полном отказе со стороны Ирана от обогащения ураном.
На этом фоне Путин делал все возможное, чтобы убедить Тегеран согласиться на подписание указанного документа.
Однако все требования и призывы российского диктатора не дали желаемого эффекта.
Это очень неожиданный шаг со стороны Ирана, для которого Россия является одним из ближайших союзников.
Несмотря на это, Путин заявил Трампу и Макрону, что в случае необходимости сможет вывезти из Ирана высокообогащенный уран, если стороны все же достигнут соглашения.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-