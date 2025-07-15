Россия не может достроить атомную электростанцию "Аккую" — что произошло

Работа на АЭС "Аккую" в Турции зашла в тупик. Согласно данным журналистов, российский персонал возвращается домой из-за задержек с зарплатой, а компания "Росатом" активно ищет инвесторов для продажи своей доли. Одна из главных причин – санкции США.

"Росатома" не хватает средств для продолжения строительства

Как удалось узнать Yeni Şafak, российский "Росатом" — подрядчик строительства атомной электростанции "Аккую", столкнулся с крайне серьезными проблемами, прежде всего, речь идет о финансировании.

Что важно понимать, около 7 млрд долл., которые компания должна была потратить на проект, до сих пор не были выделены.

Персонал АЭС "Аккую" сократился с 35 тыс. до 12 тыс. В частности, 10 из 14 тыс. российских рабочих вернулись в Россию из-за задержек с зарплатой. Значительную часть строителей отправили в неоплачиваемый отпуск. Оставшийся персонал перевели на работы по строительству первого реактора. Поделиться

Согласно последним данным, "Росатом" тратит все свои ресурсы на завершение строительства первого реакторного блока.

Существует высокая вероятность того, что доходы от ввода в эксплуатацию первого блока могут ускорить строительство трех других.