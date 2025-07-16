Кінець міфу про велич — РФ стрімко втрачає етнічних росіян

У РФ з липня перестали публікувати ключові демографічні показники, зокрема чисельність населення, кількість народжень, смертей, шлюбів та розлучень, аби не привертати увагу громадян до демографічної кризи у країні.
Головні тези:
- РФ зупинила публікацію демографічної статистики, приховуючи реальність демографічної кризи.
- У РФ різко зменшується кількість народжень, перевищуючи смертність, що призводить до природного спаду населення.
- Кремль втрачає етнічних росіян не лише через війну проти України, а й через інші фактори, такі як еміграція та збільшення смертності.
РФ стрімко втрачає етнічних росіян
Росія приховує демографічну статистику, адже вона більше не корелюється з пропагандистськими гаслами про «величну націю».
До того ж смертність перевищує народжуваність: 2024 року природний спад населення становив 596,2 тис. осіб, що на 20,4% більше, ніж у 2023 році.
Серед основних причин демографічної кризи:
еміграція (з 24 лютого 2022 року Росію залишили від 800 тис до 950 тис людей),
збільшення смертності,
зменшення народження дітей.
До того ж демографічна статистика РФ не відображає втрати на війні проти України.
За даними СЗРУ, російська влада втрачає не просто солдатів, а й демографічний ресурс: чисельність етнічних росіян, яких Кремль вважає опорою режиму, стрімко скорочується.
Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 16 липня 2025 року на війні проти України становлять близько 1 037 460 осіб, з них 1170 осіб — за минулу добу.
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