Кінець міфу про велич — РФ стрімко втрачає етнічних росіян

У РФ з липня перестали публікувати ключові демографічні показники, зокрема чисельність населення, кількість народжень, смертей, шлюбів та розлучень, аби не привертати увагу громадян до демографічної кризи у країні.

РФ стрімко втрачає етнічних росіян

Росія приховує демографічну статистику, адже вона більше не корелюється з пропагандистськими гаслами про «величну націю».

У 2024 році у РФ народилося 1,222 млн дітей — найнижчий показник з 1999 року. У першому кварталі 2025 року народилося лише 293–294 тис. дітей, що на 2,4% менше, ніж за аналогічний період 2024 року, і є найнижчим показником за 200 років. Поширити

До того ж смертність перевищує народжуваність: 2024 року природний спад населення становив 596,2 тис. осіб, що на 20,4% більше, ніж у 2023 році.

Серед основних причин демографічної кризи:

еміграція (з 24 лютого 2022 року Росію залишили від 800 тис до 950 тис людей),

збільшення смертності,

зменшення народження дітей.

До того ж демографічна статистика РФ не відображає втрати на війні проти України.

За даними СЗРУ, російська влада втрачає не просто солдатів, а й демографічний ресурс: чисельність етнічних росіян, яких Кремль вважає опорою режиму, стрімко скорочується.