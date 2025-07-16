Кінець міфу про велич — РФ стрімко втрачає етнічних росіян
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Кінець міфу про велич — РФ стрімко втрачає етнічних росіян

Служба зовнішньої розвідки України
Росія

У РФ з липня перестали публікувати ключові демографічні показники, зокрема чисельність населення, кількість народжень, смертей, шлюбів та розлучень, аби не привертати увагу громадян до демографічної кризи у країні.

Головні тези:

  • РФ зупинила публікацію демографічної статистики, приховуючи реальність демографічної кризи.
  • У РФ різко зменшується кількість народжень, перевищуючи смертність, що призводить до природного спаду населення.
  • Кремль втрачає етнічних росіян не лише через війну проти України, а й через інші фактори, такі як еміграція та збільшення смертності.

РФ стрімко втрачає етнічних росіян

Росія приховує демографічну статистику, адже вона більше не корелюється з пропагандистськими гаслами про «величну націю».

У 2024 році у РФ народилося 1,222 млн дітей — найнижчий показник з 1999 року. У першому кварталі 2025 року народилося лише 293–294 тис. дітей, що на 2,4% менше, ніж за аналогічний період 2024 року, і є найнижчим показником за 200 років.

До того ж смертність перевищує народжуваність: 2024 року природний спад населення становив 596,2 тис. осіб, що на 20,4% більше, ніж у 2023 році.

Серед основних причин демографічної кризи:

  • еміграція (з 24 лютого 2022 року Росію залишили від 800 тис до 950 тис людей),

  • збільшення смертності,

  • зменшення народження дітей.

До того ж демографічна статистика РФ не відображає втрати на війні проти України.

За даними СЗРУ, російська влада втрачає не просто солдатів, а й демографічний ресурс: чисельність етнічних росіян, яких Кремль вважає опорою режиму, стрімко скорочується.

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 16 липня 2025 року на війні проти України становлять близько 1 037 460 осіб, з них 1170 осіб — за минулу добу.

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